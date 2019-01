Na pot odidite precej prej kot ponavadi in ne prehitevajte plužnih vozil

Snežna pošiljka, ki so jo nekateri tako težko čakali, bo po napovedih najbolj obilna prav v času jutranje prometne konice med sedmo in osmo uro. Na Darsu pravijo, da so pripravljeni, in voznikom sporočajo: na pot se odpravite prej, ker bo zaradi snega veliko daljša, in ne prehitevajte plugov.

Meteorologi napovedujejo, da se bo sredi noči sneg iz Koroške in Gorenjske razširil nad večji del države, močneje bo zjutraj snežilo tudi na skrajnem jugu Slovenije. Prav v času jutranje prometne konice naj bi snežilo najmočneje, vozne razmere bodo otežene, promet počasnejši. Na Postojnskem bo vozne razmere poslabšala še burja. "Jutri zjutraj nas bo pričakal sneg, zato je dobro, da bi vozniki šli prej na pot, ker bo pot veliko daljša zaradi snega, ki ga bo na cesti kar nekaj, od deset do 20 cm, nekje tudi več," je v oddaji 24UR ZVEČER povedal Andrej Sever z Darsa. Voznikom je priporočil tudi, naj nikar ne prehitevajo plužnih vozil, ampak naj raje ostanejo za njimi, "ker bodo imeli lepo čisto cesto in bodo lažje vozili". Hitrosti bodo nižje kot so ponavadi, zato jutranje poležavanje in odhod od doma v zadnjem trenutku odpadeta. Darsova plužna in posipna vozila bodo sicer šla na ceste že ponoči. "Računamo, da bomo šli že ob štirih zjutraj ali pa še pred četrto, čim se bo sneg začel prijemati cestišča, na cesto, da bomo prvič posolil in da bomo pred jutranjo konico že drugič posolili, potem pa se bo plužilo, če bo preveč snega," je pojasnil Sever.