Na pot pravočasno in z dovolj tekočine

Ljubljana, 04. 05. 2026 15.26 pred 41 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA N.L.
Zastoj pred Logatcem

V zadnjih dneh sta se na primorski avtocesti zgodili dve hujši prometni nesreči, ki sta povzročili večurne popolne zapore in izjemno dolge zastoje. Vozniki so zato dodatno obremenjeni, kar se odraža v večji nejevolji in utrujenosti na cestah. Na Generalni policijski upravi voznike pozivajo k strpni in varni vožnji tudi v zastojih.

Na izpostavljenih odsekih potekajo tudi obsežna vzdrževalna dela in zapore, ki so nujne za varnejšo in dolgoročno bolj pretočno cestno infrastrukturo. V takšnih razmerah je ključnega pomena, da vozniki ravnajo odgovorno, ohranjajo varnostno razdaljo, ne menjajo voznih pasov po nepotrebnem, ne vozijo po odstavnem pasu ter ob zastoju vedno pravilno oblikujejo reševalni pas, so v sporočilu za javnost zapisali na Generalni policijski upravi.

Ne otežujte dostopa intervencijskim ekipam

Reševalne službe so po zadnjih nesrečah ponovno opozorile, da neustrezno ravnanje voznikov otežuje dostop intervencijskih ekip in podaljšuje čas reševanja, so navedli.

"Voznikom svetujemo, naj pred potjo preverijo aktualne prometne informacije in se na pot odpravijo pravočasno. V vozilu naj imajo dovolj tekočine, zlasti če potujejo z otroki, starejšimi ali hišnimi ljubljenčki," so zapisali. V primeru daljšega čakanja voznike pozivajo, naj ostanejo mirni in upoštevajo navodila pristojnih služb.

Neustrezno ravnanje voznikov podaljšuje čas reševanja.
Neustrezno ravnanje voznikov podaljšuje čas reševanja.
FOTO: Luka Kotnik

Na policiji so se zavezali, da bodo skupaj z upravljavcem cest in drugimi službami še naprej spremljali razmere ter ukrepali tam, kjer bo to potrebno za zagotavljanje varnosti in pretočnosti prometa. Dodali so, da se zavedajo, da so zastoji neprijetni, vendar lahko z umirjeno in odgovorno vožnjo vsi na cesti prispevajo k preprečevanju dodatnih nesreč in nevarnih situacij.

promet nesreča reševalni pas policija

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Smuuki
04. 05. 2026 15.37
No da slišim strokovnjake z leve ksko se moramo obnašat ko se pojavi po nekaj urah klic narave. Gremo lahko ven lulat ali moramo ždeti v avtomobilih? Kolikšno kazen bi vi prisolili za naraven pojav?
JApajaDAja
04. 05. 2026 16.08
mobilni mini dixi je nujna oprema v avtih za vožnjo po slo cestah!
