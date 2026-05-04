Na pot pravočasno in z dovolj tekočine

Na izpostavljenih odsekih potekajo tudi obsežna vzdrževalna dela in zapore, ki so nujne za varnejšo in dolgoročno bolj pretočno cestno infrastrukturo. V takšnih razmerah je ključnega pomena, da vozniki ravnajo odgovorno, ohranjajo varnostno razdaljo, ne menjajo voznih pasov po nepotrebnem, ne vozijo po odstavnem pasu ter ob zastoju vedno pravilno oblikujejo reševalni pas, so v sporočilu za javnost zapisali na Generalni policijski upravi.

Reševalne službe so po zadnjih nesrečah ponovno opozorile, da neustrezno ravnanje voznikov otežuje dostop intervencijskih ekip in podaljšuje čas reševanja, so navedli.

"Voznikom svetujemo, naj pred potjo preverijo aktualne prometne informacije in se na pot odpravijo pravočasno. V vozilu naj imajo dovolj tekočine, zlasti če potujejo z otroki, starejšimi ali hišnimi ljubljenčki," so zapisali. V primeru daljšega čakanja voznike pozivajo, naj ostanejo mirni in upoštevajo navodila pristojnih služb.