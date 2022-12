Na pot se odpravite prej, z očiščenim vozilom in ustrezno opremo

Na nekaterih cestah po državi so ob sneženju zimske razmere. Tako je na cesti Ajdovščina-Godovič ter na hrvaški strani mejnega prehoda Babno Polje prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo so obvezne verige, cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Po napovedih bodo padavine sredi dneva ponehale.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) trenutno ponekod v osrednji in severovzhodni Sloveniji sneži, ponekod v jugovzhodni Sloveniji pa dežuje. V zadnjih 12 oz. 24 urah je največ snega zapadlo na Kredarici in Voglu, 10 centimetrov, v Ratečah ga je pet, na Vojskem in Katarini nad Ljubljano tri, v Celju in Kočevju dva ter v Ljubljani, na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in na Letališču Cerklje ob Krki en centimeter.

icon-expand Korensko sedlo FOTO: Prometno-informacijski center

V gorah je zaradi napihanega in novega snega nevarnost snežnih plazov znatna (tretje stopnje na petstopenjski lestvici). Arso je v petek napovedal, da bo do danes popoldne zapadlo od 10 do 30 centimetrov suhega snega, več v višjih legah.

