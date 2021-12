Kekec in ekipa: Na poti domov je 13 slovenskih celovečercev

Slovenija v letih predaje filmov Jugoslovanski kinoteki ni zagotavljala primernega depoja za hrambo filmov na "zelo gorljivem nitratnem filmskem traku," so sporočili iz Arhiva RS. "Gre za izvirno filmsko gradivo, za filme, ki sodijo v slovensko filmsko klasiko in so delo legendarnih režiserjev," je zapisal direktor arhiva Bojan Cvelfar .

Arhiv RS in Jugoslovanska kinoteka sta po izdanem soglasju vlade 26. novembra 2021 podpisala pogodbo o nadomestilu za hrambo in varstvo omenjenih trinajstih filmov.

Nadomestilo za hrambo od leta 1991 v višini 44.000 evrov je že poravnano in tako se bodo filmi lahko vrnili v Slovenijo, so še dodali pri Arhivu RS. Kot pa poudarjajo na Ministrstvu za kulturo, ki bo krilo nadomestilo za hrambo v višini skoraj 44.000 evrov, gre za izjemno pomemben in neprecenljiv del slovenske kulturne in filmske dediščine, ki se bo z izvršitvijo predlagane pogodbe končno vrnila v Slovenijo. Kot so še dodali, bodo v Arhivu RS - Filmskem arhivu nemudoma pričeli s postopki digitalizacije pridobljenih filmov, s čimer jih bodo še dodatno zaščitili.