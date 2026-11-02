Na poti na Triglav izginil 19-letni Srb

Policija je bila o pogrešani osebi obveščena v nedeljo malo pred 20. uro. Po doslej zbranih podatkih gre za 19-letnega državljana Srbije, ki se je v soboto, 31. oktobra 2026, odpravil na Triglav.

"V reševalno akcijo so bili poleg gorskih reševalcev Gorske reševalne službe (GRS) Bovec aktivirani tudi gorski reševalci iz Mojstrane. Zaradi neugodnih vremenskih razmer, predvsem krepitve vetra in oblačnosti, helikoptersko reševanje ni bilo mogoče," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Najprej so na nadmorski višini 2130 metrov našli predmete iskane osebe, danes dopoldne pa so ob pregledu območja opazili tudi sledi hoje v snegu, ki so se spuščale do nadmorske višine približno 1900 metrov, kjer jih je veter v nadaljevanju izbrisal. Na tem območju so nato našli še nekatere druge predmete.

Ker pogrešanega Srba še niso našli, se iskalna akcija pod vodstvom Policijske postaje Bovec nadaljuje.