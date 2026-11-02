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Slovenija

Na poti na Triglav izginil 19-letni Srb

Nova Gorica, 02. 11. 2026 15.17 pred 49 minutami 1 min branja 6

Avtor:
N.L.
Triglav

Na poti na Triglav čez Plemenice se je v soboto izgubil 19-letni Srb. V iskalni akciji so v nedeljo na višini 2130 metrov našli predmete iskane osebe in sledi hoje v snegu, a pogrešanega še niso našli.

Policija je bila o pogrešani osebi obveščena v nedeljo malo pred 20. uro. Po doslej zbranih podatkih gre za 19-letnega državljana Srbije, ki se je v soboto, 31. oktobra 2026, odpravil na Triglav.

"V reševalno akcijo so bili poleg gorskih reševalcev Gorske reševalne službe (GRS) Bovec aktivirani tudi gorski reševalci iz Mojstrane. Zaradi neugodnih vremenskih razmer, predvsem krepitve vetra in oblačnosti, helikoptersko reševanje ni bilo mogoče," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Najprej so na nadmorski višini 2130 metrov našli predmete iskane osebe, danes dopoldne pa so ob pregledu območja opazili tudi sledi hoje v snegu, ki so se spuščale do nadmorske višine približno 1900 metrov, kjer jih je veter v nadaljevanju izbrisal. Na tem območju so nato našli še nekatere druge predmete.

Ker pogrešanega Srba še niso našli, se iskalna akcija pod vodstvom Policijske postaje Bovec nadaljuje.

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Triglav gorska reševalna služba Bovec

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KOMENTARJI6

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clox
02. 11. 2026 16.02
Pa kje najdejo te Plamenice. A Krma al pa Pokljuka nista dost adrenalinski al kaj za te mulce?
Odgovori
0 0
Wolfman
02. 11. 2026 15.52
Škoda le, da ni šel kakšen dan prej gor čez Krmo ali Kot, pa bi bila fantič iz Srbije danes še v igri.
Odgovori
+1
1 0
Ana desetnica
02. 11. 2026 15.45
Upam, da ga bodo našli živega.
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+2
2 0
marker1
02. 11. 2026 15.43
Saj piše, da se je odpravil čez Plemenice.
Odgovori
+1
1 0
mito24
02. 11. 2026 15.35
Na poti naj se navede na kateri poti višina ni nevem kaj še Kredarica je bistveno višja.
Odgovori
0 0
96bimBo
02. 11. 2026 15.25
Je že mrzel.
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+1
4 3
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