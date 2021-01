Na poti nova snežna pošiljka, padavine bodo zajele večino Slovenije

Včeraj je največ snega zapadlo na Dolenjskem in Kočevskem, v višjih predelih lokalno tudi nad 20 centimetrov. Ponoči je sneženje povsod ponehalo, a ne za dolgo. Nad Genovskim zalivom je namreč že nastal nov ciklon, ki se bo danes čez severno Italijo in Jadran pomaknil nad Balkan. Tako bo po kratkotrajnem premoru sredi dneva in popoldne marsikje v zahodni, južni in osrednji Sloveniji spet snežilo.

Ker bo k nam dotekal še nekoliko hladnejši zrak, bo lahko snežinke prineslo tudi v nižje dele Primorske, večinoma deževalo bo le na Goriškem in ob morju. Količina padavin ostaja še majhna neznanka. Še včeraj je večina meteoroloških modelov kazala, da bo ta zelo majhna, zadnji izračuni pa so jo precej povečali. Zagotovo je to, da se bodo centimetri hitreje nabirali, kot so se včeraj, saj bo sneg bolj suh.