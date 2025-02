Na poti v Slovenijo misija za ugotavljanje vladavine prava

Zaskrbljenost glede vladavine prava v več članicah EU, tudi Sloveniji, so januarja na srečanju v Berlinu izrazili tudi voditelji strank iz vrst EPP. "Skupina EPP bo uporabila vsa svoja parlamentarna pooblastila in ukrepe, ki jih ima na razpolago, da bi preprečila nadaljnjo škodo v Sloveniji," je dejala Tomc.

Kot je Tomc, sicer ena od podpredsednic največje skupine v Evropskem parlamentu, pojasnila na novinarski konferenci v Ljubljani, predsedstvo skupine EPP skrbi dogajanje v Sloveniji na področju medijev, pravosodja, delovanja državnega zbora. Zaskrbljeni so tudi zaradi napada na neodvisne institucije, kot je računsko sodišče, korupcije, klientelizma in nepotizma ter lastništva premierja Roberta Goloba v podjetju Star Solar.

Prvi ukrep je po njenih besedah parlamentarna misija za ugotavljanje dejstev, glede katere se je predsedstvo že dogovorilo. "Misija bo ugotovila, kaj se dogaja in bo opravila razgovore z nekaterimi posamezniki in institucijami v Sloveniji, da bi ugotovila dejansko stanje," je povedala poslanka.

Pojasnila je, da bo misija Slovenijo obiskala čez mesec ali dva in da bo šlo za močno in verodostojno zasedbo, ki se bo sešla z vlado in predstavniki ostalih institucij. V skupini pričakujejo, da se bodo vsi sogovorniki v Sloveniji odzvali konstruktivno in da bodo pri tem sodelovali, je še dejala Tomc.

Skupina EPP bo tudi predlagala dopolnitev besedila poročila o vladavini prava, ki ga pripravlja Evropska komisija, s pripombami o Sloveniji. Poročilo je po besedah Tomc še v pripravi, v Evropski parlament pa naj bi prišlo v kratkem. Poslanka je tudi napovedala, da bo njena politična skupina predlagala razpravo o dogajanju v Sloveniji v okviru skupine za demokracijo in vladavino prava, ki deluje v Evropskem parlamentu.

Četrti ukrep skupine pa je poziv koordinatorjem, ki delujejo v okviru skupine za pravosodje in notranje zadeve, da se slovenski vladi in Evropski komisiji pošlje posebno pismo z opredelitvijo vseh odprtih vprašanj in da se tako komisijo kot tudi vlado pozove k odgovoru in k razjasnitvi stanja.

"Naš namen je narediti vse, da v Sloveniji preprečimo, da bi se še naprej delala škoda demokraciji, da bi se rušila vladavina prava in da bi se ogrožalo svobodo medijev," je poudarila Tomc. Kot je dodala, skušajo tudi preprečiti, da bi prišli do situacije, ko bi morali razmišljati, ali je Slovenija še upravičena do evropskih sredstev ali ne.