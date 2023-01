Na poti z intervencije gasilska cisterna s šestimi gasilci zdrsnila s ceste

V nedeljo zvečer so bili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Veliki Kamen obveščeni o dimniškem požaru v Koprivnici. Na kraj so poslali 19 gasilcev z gasilsko cisterno in vozilom za prevoz moštva.

Požar so uspešno pogasili in na kraju ostali toliko časa, da so se prepričali, da se zaradi visokih temperatur dimnika ogenj ne bi prenesel na ostrešje.

Gasilci so se v koloni vozil odpravili proti domu in zadnja v vrsti je bila avtocisterna, ki jo je v zahtevnih razmerah vozil poklicni voznik. Na strmi, vijugasti in zasneženi cesti je v enem od levih ovinkov 15-tonska avtocisterna s šestčlansko ekipo zdrsnila s ceste, podrla betonsko škarpo in se večkrat prevrnila. "Vozilo se je na veliko srečo vseh prevrnilo na vrt in ustavilo zgolj nekaj centimetrov stran od gospodarskega objekta na eni in zgolj poltretji meter stran od stanovanjske hiše na drugi strani," so srečo v nesreči na svoji Facebook strani opisali gasilci.

V kabini se je začelo močno kaditi. "Fantje, ki so še nekaj trenutkov nazaj pomagali sokrajanu obvarovati dom pred ognjem, se sedaj borijo za svoje življenje. Z nadčloveškimi napori uspejo prebiti vetrobransko steklo in štirje člani se uspejo umakniti na varno. Dva člana se uspeta povleči ven skozi stransko okno na bok prevrnjenega vozila," so opisali prve trenutke po nesreči.

Na kraj nesreče so takoj prispeli ostali gasilci, ki so bili na intervenciji, in poklicni gasilci PGE Krško, reševalci in policisti. Dva gasilca sta se v nesreči poškodovala, eden je utrpel zlom desne roke, drugi si je porezal roko in utrpel močan udarec v nogo, zato so ju odpeljali v Urgentni center Brežice. Ostali štirje so jo odnesli z nekaj udarninami, brez resnejših poškodb, so še zapisali.

Čeprav so gasilci veseli, da se nesreča ni spremenila v tragedijo, so hkrati žalostni, ker so izgubili cisterno, ki so jo pred desetimi leti odkupili od gasilskih kolegov PGD Brezje iz Maribora. "Bila je rabljena – saj sredstev za novo nismo imeli – ampak bila je naša!"

Zahvalili so se vsem, ki so jim takoj priskočili na pomoč, in hkrati dodali, da jih v prihodnjih dneh čaka zahteven dvig vozila in iskanje rešitve, kje najti intervencijsko vozilo.