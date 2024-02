Na potoku Pšata odkriti oljni madeži: spustila cisterna za olje

Na potoku Pšata v bližini naselja Gmajnica v občini Komenda so opazili oljne madeže. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Komende, Most in Kamnika, ki so odkrili, da je v naselju Klanec spustila cisterna za olje v delavnici ob stanovanjskem objektu. Na potok so namestili lovilce madežev in pivnike.