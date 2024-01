Na Povšetovi zmanjkalo prostora, nove pripornike pošiljajo drugam

OGLAS

Prostorske zmogljivosti Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana so trenutno povsem zasedene – predvsem je v velikem porastu število pripornikov, so za 24ur.com potrdili na Ministrstvu za pravosodje. Dodaten priliv pripornikov tako začasno preusmerjajo na druge lokacije zaporov. Skupna zasedenost vseh zaporov narašča in je trenutno 133-odstotna.

Zapor na Povšetovi je dosegel svoj maksimum, v njem ni več prostora niti za enega pripornika. FOTO: Sara Volčič icon-expand

V naših zaporih vse več tujcev 40 odstotkov vseh zaprtih oseb v slovenskih zaporih, vštet je tudi pripor, predstavljajo tujci, večina na račun tihotapljenja ljudi. Na ministrstvu pojasnjujejo, da je bilo v letu 2023 do sredine decembra ugotovljenih več kot 57.000 nedovoljenih prehodov notranje meje, kar vpliva tudi na povečanje kriminalitete v zvezi s tihotapljenjem ljudi. Z novelo Kazenskega zakonika leta 2020 so bile za kaznivo dejanje Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države določene strožje kazni, posledično je povečano tudi število odreditev pripora v teh zadevah.

Glede na trend naraščanja števila prebežnikov pri nas, ki jih iz matičnih držav prevažajo ravno tihotapci, lahko predvidevamo, da bo gneča v zaporih v prihodnje še večja. Tujci, zlasti iz oddaljenih držav, v zaporih predstavljajo velik zalogaj in obremenitev.

Zadnja leta narašča število zaprtih oseb zlasti na račun tujcev, večinoma v povezavi s tihotapljenjem pribežnikov. FOTO: Kanal A icon-expand

Na ministrstvu pravijo, da skupaj z Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij (Ursiks) intenzivno iščejo mogoče rešitve nastalih razmer. "Dolgoročno pa bo težavo naslovil nov zapor v Dobrunjah, ki bo reševal tudi prezasedenost drugih moških zaporov po državi." O tem, da so oči, pa tudi vsa upanja uprta v gradbišče ljubljanskih Dobrunj, ki se razteza na skoraj petih hektarjih površine, smo poročali oktobra lani. Kaj pa sploh mora država zagotoviti pripornikom in obsojencem? "Kar se tiče prostorskih pogojev, je to devet kvadratnih metrov prostora v samski sobi oziroma sedem kvadratnih metrov v skupinski sobi, prehrano in varno bivanje. To so te osnovne komponente, ki smo jih dolžni zaprtim zagotoviti kot država in kot sistem," je opisal prvi mož slovenskih zaporov Bojan Majcen.

Kronično pomanjkanje pravosodnih policistov In če bo prostorsko stisko rešil nov zapor v Dobrunjah, kdo bo rešil kadrovsko stisko? Kot je znano, slovenski zaporski sistem že dolga leta pesti tudi kronično pomanjkanje pravosodnih policistov. Zanimanja za poklic ni, saj pravosodni policist, ki med drugim v naših zaporih varuje morilce in posiljevalce, za svoje delo dobi plačo, ki je nižja od zakonsko predpisane minimalne plače. Delovno mesto novozaposlenega pravosodnega policista kandidata je namreč uvrščeno v 25. plačni razred, kar pomeni 1179,63 evra bruto oziroma 878,46 evra neto plače. To je pod zajamčeno minimalno plačo, torej mora država zaposlenemu doplačevati razliko do minimalne plače.

Vodstvo kadrovski primanjkljaj rešuje tako, da morajo pravosodni policisti opravljati ogromno nadurnega dela, pri čemer dobijo nadure izplačane vsake štiri mesece. Oktobra lani, na primer, je bilo v zaporu na Dobu na bolniški hkrati kar 28 pravosodnih policistov. "To, da že desetletja delajo v neurejenih razmerah, pod stalnim pritiskom in nimajo normalnega socialnega življenja, to je tragedija," je pred kratkim v pogovoru za 24ur.com opozoril predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) Frančišek Verk. Opozoril je, da so pravosodni policisti že od nekdaj pod stalnim pritiskom, a zdaj so zapori veliko bolj polni, kar pomeni, da se število zaprtih skokovito povečuje, medtem ko število pravosodnih policistov ne narašča. Še tisti, ki opravljajo ta dela, pa so z razmerami zelo nezadovoljni. Zato ga ne preseneča, da prihaja do številčnejših in daljših bolniških odsotnosti. V SDOS poudarjajo še, da poleg pravosodnih policistov v zavodih primanjkuje tudi drugih strokovnih delavcev. Vse skupaj lahko vodi do ogrožene varnosti zaporov, je opozoril Verk. Pri tem je omenil predvsem zmanjševanje števila pravosodnih policistov pri rednem varovanju v zavodih ter pri spremstvih in varovanjih zapornikov zunaj zavodov.

Oktobra lani so na Ministrstvu za pravosodje ocenili, da bi potrebovali vsaj še 100 pravosodnih policistov. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Desetletja zanemarjanja zaporskega sistema in iskanje rešitev Da se zaporski sistem zanemarja že desetletja, priznavajo tudi na pravosodnem ministrstvu. "Zadnji dve leti pa je kadrovska situacija takšna, da skoraj dva pravosodna policista odideta (bodisi upokojitve ali odidejo na druga delovna mesta), medtem ko eden pride v sistem. Tudi z novimi zaposlitvami je nemogoče čez noč pokriti vrzeli, ki so nastajale vsa ta leta." Kot ocenjujejo, bi za izvedbo zakonsko določenih nalog potrebovali najmanj 100 dodatnih pravosodnih policistov. Glede prenizkih plač je cilj ministrstva, da status pravosodnega policista čim bolj približajo statusu policista. Reševanje te situacije je ena izmed njihovih ključnih prioritet, še dodajajo. Zagotavljajo pa, da so spremstva zaprtih oseb zunaj zavoda izvršena strokovno in varno. Kot pojasnjujejo, je ključna za ukrepe ob izvedbi spremstev varnostna ocena zaprte osebe. "V primeru, da kadrovske razmere ne dopuščajo varnega spremstva zaprte osebe, se iščejo druge možnosti, kot je denimo izvedba procesnega dejanja na daljavo prek videokonference. V skrajnem primeru se spremstvo zaprte osebe zunaj zavoda odpove." Kaj predlaga ministrstvo? V javni razpravi je sicer predlog zakona Ministrstva za pravosodje o dodatnih ukrepih za zagotavljanje varnosti v zavodih za prestajanje kazni zapora zaradi prezasedenosti in pomanjkanja pravosodnih policistov. Ta med drugim krajša čas, ko je mogoč predčasen odpust s prestajanja kazni zapora, in omogoča vrnitev na delo upokojenim ali premeščenim pravosodnim policistom. Predlog zakona med drugim preureja pravno podlago za predčasni odpust, kar bo obsojencem, ki se ustrezno vedejo, si prizadevajo pri delu in se aktivno udeležujejo drugih koristnih dejavnosti ter so prestali dve tretjini kazni, omogočilo predčasni odpust s prestajanja kazni šest mesecev pred iztekom kazni. Trenutno je to mogoče tri mesece prej.