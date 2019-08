Na pragu kmetijske revolucije tudi s slovensko tehnologijo

Novih priključkov seveda ne bi bilo brez novih in tehnično dovršenih traktorjev. Eden izmed najdražjih in najzmogljivejših na sejmu Agra stane kar 300.000 evrov. Je skoraj avtonomen, pri čemer voznik traktorju določi le koordinate dela. Boštjan Frelih s Frelixa zagotavlja, da vse ostale postopke traktor naredi sam, voznik pa je na njem le zaradi kontrole in zaradi varnosti.

S svetovno inovacijo pa se lahko pohvalijo tudi pri savinjskem podjetju, kjer so izdelali pobiralni zgrabljalnik."Krma je na visokem nivoju, tu ni nobenih nečistoč, sčasoma se zmanjša obisk veterinarja, povečajo pa se tudi beljakovine in mlečnost," je Ivanka Bele s SIPA Strojne industrije opisala njegove prednosti.

Znanost pomaga tudi pri zmanjšanju uporabe škropiv in gnojil z analizo tal z droni. "Cele pridelke najprej pregledamo z droni s posebnimi kamerami," je povedal Sergej Krajnc s Termodrona. S pridobljenimi podatki tako ciljno dognojujejo izdelke in generirajo prihranke do 20 odstotkov.

Kmetijstvo je nedvomno na pragu nove revolucije. Če so predhodni rodovi z razvojem strojev, svoje starše razbremenili motik in lopat, je zdaj na vrsti avtomatizacija. Prihodnji rodovi tako v traktorju ne bodo preživeli številne ure, delo pa bo opravljeno kvalitetno.

Kvalitetnejša pridelava, manjši izpusti in nižji stroški. To je eden izmed odgovorov na klimatske spremembe in glede na to, da idej ne manjka bo prihodnost v kmetijstvu zelo zanimiva.