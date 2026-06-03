Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna

Kot so sporočili z Agencije za varnost prometa (AVP), se v nedeljo pričakuje zelo visoka gostota prometa v obratni smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Daljši čas potovanja in zastoje lahko pričakujete predvsem na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču, na območjih delovnih zapor ter pred prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje.

Agencija ob začetku poletne sezone poziva vse udeležence v prometu k strpnosti, odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju prometnih pravil. Voznikom svetujejo, da pred odhodom na pot preverijo tehnično brezhibnost vozila, aktualno stanje cest in potovalne čase, da spremljajo razmere na cestah ter vozijo previdno in strpno. Ob približevanju delovni zapori naj zmanjšajo hitrost, ohranijo varnostno razdaljo in upoštevajo prometno signalizacijo.

"Avtoceste sodijo med najvarnejše prometnice, vendar se na njih zaradi visokih hitrosti posledice prometnih nesreč pogosto izkažejo za posebej hude. Med najpogostejšimi vzroki za nastanek prometnih nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, premajhna varnostna razdalja, utrujenost voznikov ter neupoštevanje prometnih pravil. V zadnjih dneh smo bili znova priča tragedijam zaradi ustavljanja in vožnje v napačno smer po avtocesti. Gre za dogodke, ki lahko v zelo kratkem času povzročijo izjemno nevarne situacije in hude prometne nesreče," so zapisali v sporočilu za javnost.