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Slovenija

Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna

Ljubljana, 03. 06. 2026 15.18 pred 3 urami 2 min branja 7

Avtor:
STA M.V.
Gneče in zastoji

Zaradi praznika telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že v četrtek dopoldan močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Promet bo glede na lepo vremensko napoved dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato AVP opozarja na previdnost.

Kot so sporočili z Agencije za varnost prometa (AVP), se v nedeljo pričakuje zelo visoka gostota prometa v obratni smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Daljši čas potovanja in zastoje lahko pričakujete predvsem na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču, na območjih delovnih zapor ter pred prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje.

Agencija ob začetku poletne sezone poziva vse udeležence v prometu k strpnosti, odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju prometnih pravil. Voznikom svetujejo, da pred odhodom na pot preverijo tehnično brezhibnost vozila, aktualno stanje cest in potovalne čase, da spremljajo razmere na cestah ter vozijo previdno in strpno. Ob približevanju delovni zapori naj zmanjšajo hitrost, ohranijo varnostno razdaljo in upoštevajo prometno signalizacijo.

"Avtoceste sodijo med najvarnejše prometnice, vendar se na njih zaradi visokih hitrosti posledice prometnih nesreč pogosto izkažejo za posebej hude. Med najpogostejšimi vzroki za nastanek prometnih nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, premajhna varnostna razdalja, utrujenost voznikov ter neupoštevanje prometnih pravil. V zadnjih dneh smo bili znova priča tragedijam zaradi ustavljanja in vožnje v napačno smer po avtocesti. Gre za dogodke, ki lahko v zelo kratkem času povzročijo izjemno nevarne situacije in hude prometne nesreče," so zapisali v sporočilu za javnost.

Gneča na avtocesti
Gneča na avtocesti
FOTO: Bobo

Če pride do okvare vozila na avtocesti, naj voznik, če je mogoče, vozilo umakne na odstavni pas, vključi vse štiri smerne utripalke in pred izstopom obleče odsevni telovnik. Vsi potniki naj vozilo čim prej zapustijo ter se umaknejo za zaščitno ograjo, kjer je možno in počakajo na pomoč, svetujejo. Če je to mogoče in varno, naj voznik postavi tudi varnostni trikotnik. Za pomoč lahko pokliče številko 1970, v nujnih primerih pa številko 112. "Če opazite vozilo na odstavnem pasu, vozite mimo z večjo pozornostjo," priporočajo.

Agencija opozarja tudi na nevarnost vožnje v nasprotno smer po avtocesti, ki sodi med najnevarnejše kršitve prometnih pravil. Če voznik ugotovi, da vozi v napačno smer, ne sme obračati vozila ali voziti vzvratno. Vozilo mora čim prej varno ustaviti izven prometnega toka, se umakniti za zaščitno ograjo in o dogodku obvestiti policijo na številko 113.

Ob lepem vremenu je na cestah tudi več ranljivih udeležencev v prometu. Ta teden poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, zato AVP voznike poziva k dodatni previdnosti in spoštljivemu sobivanju s kolesarji, uporabniki e-skirojev, vozniki mopedov in motoristi. Vozniki naj bodo posebej pozorni pri zavijanju, vključevanju v promet, odpiranju vrat vozila in prečkanju kolesarskih površin. Ranljive udeležence agencija poziva k samozaščitnemu ravnanju.

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Slovenska pomlad
03. 06. 2026 18.46
Smrt turizmu!
Odgovori
0 0
Anion6anion
03. 06. 2026 18.37
Vsak vikend je najbolj obremenjen.
Odgovori
0 0
Kucel
03. 06. 2026 18.28
Ni težav. Naše ceste so normalno prevozne.
Odgovori
0 0
Anion6anion
03. 06. 2026 18.15
A spet imajo praznike?
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0 0
flojdi
03. 06. 2026 17.46
..po en komad v enem avtku
Odgovori
0 0
periot22
03. 06. 2026 15.39
Kako lahko vsak teden pišite eno in isto?
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-1
0 1
Anion6anion
03. 06. 2026 18.16
DARS dela skopiraj prilepi
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0 0
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