Na praznični dan ponekod zaplesale snežinke

Pred nami je večinoma oblačen in hladen dan, napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan. Ob zmerni burji bo sončno le na Primorskem, kjer bo tudi najtopleje s temperaturami do sedem stopinj Celzija. Drugod se živo srebro marsikje ves dan ne bo dvignilo nad ničlo. Popoldne, zvečer in ponoči bo predvsem na Notranjskem in Kočevskem ter tudi ponekod na severu in vzhodu Slovenije snežilo. Zapade lahko nekaj centimetrov suhega snega, lokalno, predvsem v višjih predelih, tudi okoli deset centimetrov. Spet več sončnega vremena nam bosta prinesla četrtek in petek.