Na praznik Marijinega vnebovzetja bodo Marijina svetišča polna

Marijino vnebovzetje po pojasnilu Slovenske škofovske konference pomeni poklon ženi. Bog je namreč Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Katoliška cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. Marijino vnebovzetje je hkrati praznik upanja, saj sporoča, da je Marija kot ena izmed ljudi dosegla polnost življenja, ki ga kristjani vidijo v večnosti. Poleg tega praznik v verujočih poglablja upanje, da si človek s prizadevanji za zemeljski napredek že pripravlja večno bivanje.

Po napovedih vremenoslovcev bo današnji dan jasen in vroč. Glede na to vsem, ki bodo šli k maši na prostem, svetujejo zaščito pred soncem, s seboj pa naj imajo tudi steklenico vode.

Na cestah je pričakovati povečan promet, zato naj vozniki vozijo strpno in previdno, vožnjo pa naj prilagodijo prometnim razmeram. Okoli Marijinih svetišč pričakujejo gnečo, zato naj obiskovalci sledijo oznakam in navodilom zlasti glede parkirnega režima.

Marijino vnebovzetje je državni praznik in dela prost dan. Po letošnjem koledarju pade na soboto, ki za večino prebivalstva pomeni prost dan. Bodo pa denimo zaprte trgovine.