Na praznik Marijinega vnebovzetja bodo Marijina svetišča polna

Marijino vnebovzetje po pojasnilu Slovenske škofovske konference pomeni poklon ženi. Bog je namreč Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Katoliška cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. Marijino vnebovzetje je hkrati praznik upanja, saj sporoča, da je Marija kot ena izmed ljudi dosegla polnost življenja, ki ga kristjani vidijo v večnosti. Poleg tega praznik v verujočih poglablja upanje, da si človek s prizadevanji za zemeljski napredek že pripravlja večno bivanje.
Po napovedih vremenoslovcev bo današnji dan jasen in vroč. Glede na to vsem, ki bodo šli k maši na prostem, svetujejo zaščito pred soncem, s seboj pa naj imajo tudi steklenico vode.
Na cestah je pričakovati povečan promet, zato naj vozniki vozijo strpno in previdno, vožnjo pa naj prilagodijo prometnim razmeram. Okoli Marijinih svetišč pričakujejo gnečo, zato naj obiskovalci sledijo oznakam in navodilom zlasti glede parkirnega režima.
Marijino vnebovzetje je državni praznik in dela prost dan. Po letošnjem koledarju pade na soboto, ki za večino prebivalstva pomeni prost dan. Bodo pa denimo zaprte trgovine.
Janša ob Marijinem vnebovzetju pozval k medsebojnemu spoštovanju
Današnji praznik Marijinega vnebovzetja naj tako verujoče kot neverujoče utrdi v upanju, pogumu, medsebojnem spoštovanju in skupnih vrednotah, je v poslanici pozval premier Janez Janša. Izpostavil je pomen krščanskega izročila za slovenski narod.
Praznik Marijinega vnebovzetja, poimenovan tudi veliki šmaren, je že stoletja del naše duhovne in kulturne dediščine ter s tem slovenske narodne identitete. "Mnoge cerkve, romarske poti in ljudski običaji pričajo o bogati zgodovinski tradiciji in globokem spoštovanju vrednot vere, družine in domovine," je v poslanici, ki so jo posredovali iz urada vlade za komuniciranje, zapisal Janša.
Slovenski narod se je skozi zgodovino, še posebej pa v najtežjih preizkušnjah, vedno obračal k Mariji s prošnjo za pomoč in tolažbo, pravi predsednik vlade.
Odločitev, da po osamosvojitvi Slovenije ta verski praznik postane tudi dela prost dan, po njegovem mnenju v sebi nosi priznanje pomena krščanskega izročila za slovenski narod. "Zato ima praznovanje velikega šmarna tudi domoljubno noto," je zapisal.
Spodbuja nas, je dodal, da "ohranimo upanje, pogum in zvestobo krščanskim vrednotam, ki so naš civilizacijski temelj".
"Spoštovane državljanke in državljani, verujoči in neverujoči, naj nas današnji praznik utrdi v upanju, pogumu, medsebojnem spoštovanju in skupnih vrednotah. Naj nas spomni, da moč naroda in domovine izvira iz medsebojne povezanosti, spoštovanja naših korenin in odločenosti graditi skupno prihodnost na vrednotnih temeljih krščanstva," je sklenil premier.
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