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Slovenija

Na praznik Marijinega vnebovzetja bodo Marijina svetišča polna

Ljubljana/Brezje, 15. 08. 2026 07.26 pred 3 urami 2 min branja 52

Avtor:
STA K.H.
Maša na Brezjah

Praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki zaznamovali z odhodom k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osrednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Med mašo bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji.

Marijino vnebovzetje po pojasnilu Slovenske škofovske konference pomeni poklon ženi. Bog je namreč Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Katoliška cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. Marijino vnebovzetje je hkrati praznik upanja, saj sporoča, da je Marija kot ena izmed ljudi dosegla polnost življenja, ki ga kristjani vidijo v večnosti. Poleg tega praznik v verujočih poglablja upanje, da si človek s prizadevanji za zemeljski napredek že pripravlja večno bivanje.

Po napovedih vremenoslovcev bo današnji dan jasen in vroč. Glede na to vsem, ki bodo šli k maši na prostem, svetujejo zaščito pred soncem, s seboj pa naj imajo tudi steklenico vode.

Na cestah je pričakovati povečan promet, zato naj vozniki vozijo strpno in previdno, vožnjo pa naj prilagodijo prometnim razmeram. Okoli Marijinih svetišč pričakujejo gnečo, zato naj obiskovalci sledijo oznakam in navodilom zlasti glede parkirnega režima.

Marijino vnebovzetje je državni praznik in dela prost dan. Po letošnjem koledarju pade na soboto, ki za večino prebivalstva pomeni prost dan. Bodo pa denimo zaprte trgovine.

Janša ob Marijinem vnebovzetju pozval k medsebojnemu spoštovanju

Današnji praznik Marijinega vnebovzetja naj tako verujoče kot neverujoče utrdi v upanju, pogumu, medsebojnem spoštovanju in skupnih vrednotah, je v poslanici pozval premier Janez Janša. Izpostavil je pomen krščanskega izročila za slovenski narod.

Praznik Marijinega vnebovzetja, poimenovan tudi veliki šmaren, je že stoletja del naše duhovne in kulturne dediščine ter s tem slovenske narodne identitete. "Mnoge cerkve, romarske poti in ljudski običaji pričajo o bogati zgodovinski tradiciji in globokem spoštovanju vrednot vere, družine in domovine," je v poslanici, ki so jo posredovali iz urada vlade za komuniciranje, zapisal Janša.

Slovenski narod se je skozi zgodovino, še posebej pa v najtežjih preizkušnjah, vedno obračal k Mariji s prošnjo za pomoč in tolažbo, pravi predsednik vlade.

Odločitev, da po osamosvojitvi Slovenije ta verski praznik postane tudi dela prost dan, po njegovem mnenju v sebi nosi priznanje pomena krščanskega izročila za slovenski narod. "Zato ima praznovanje velikega šmarna tudi domoljubno noto," je zapisal.

Spodbuja nas, je dodal, da "ohranimo upanje, pogum in zvestobo krščanskim vrednotam, ki so naš civilizacijski temelj".

"Spoštovane državljanke in državljani, verujoči in neverujoči, naj nas današnji praznik utrdi v upanju, pogumu, medsebojnem spoštovanju in skupnih vrednotah. Naj nas spomni, da moč naroda in domovine izvira iz medsebojne povezanosti, spoštovanja naših korenin in odločenosti graditi skupno prihodnost na vrednotnih temeljih krščanstva," je sklenil premier.

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KOMENTARJI52

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Potouceni kramoh
15. 08. 2026 11.54
Danes vsi prisotni slavijo politiko koruptivnosti laži lopovščine gospodarskega kriminala nepotizma klientelizma.Pa kockaš je zblefiral tezo da se morate spoštovati.In to izjavi človek,ki nima spoštovanja in lastne morale.
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+1
1 0
jank
15. 08. 2026 11.52
Ali je tudi voščil tudi Stevo pravoslavni?
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+1
1 0
SDS_je_poden
15. 08. 2026 11.47
Za vse moje verne Slovence, ki kislijo, da je katoliška vara na tem prostoru prisotna že 2000 let.... Pokristjanjevanje je prišlo več stoletij po naselitvi. Prvi pomemben vpliv je prihajal iz Ogleja in Bavarske, pozneje pa predvsem iz Salzburga. Zelo pomembno obdobje je bilo 8. stoletje. Približno: 550–600 → prihod slovanskih skupin ↓ 7. stoletje → Karantanija, še pretežno poganska ↓ 8. stoletje → intenzivno pokristjanjevanje ↓ 9. stoletje → krščanstvo se dokončno utrdi med prebivalstvom Lep praznik vam želim.
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+2
2 0
SDS_je_poden
15. 08. 2026 11.53
Da boste dobili malo občutka, kako so stvari potekale. Aha, še tole: današnje slovensko ozemlje ni bilo nikoli popolnoma prazno pred prihodom Slovanov. Pred njimi so tu živeli predvsem ostanki romaniziranega prebivalstva, povezani z nekdanjim rimskim prebivalstvom, pa tudi druge skupine. Med staroselci in prišlimi Slovani je zato prišlo do določenega mešanja. Tole pa leti predvsem na samooklicane "avtohtone" Slovence, beri desnuhe, brez znanja zgodovine. Lp.
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+1
1 0
Yon Dan
15. 08. 2026 11.39
Vatikan, center zla in satanizma, bleferji, ki zavajajo poštene ljudi, jim kradejo denar in energijo.
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+0
2 2
SDS_je_poden
15. 08. 2026 11.28
Kar rabi Evropa, je več demokracije, več svobode in več spoštovanja prava. Vere vse to omejujejo in odvzemajo.
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+2
3 1
SDS_je_poden
15. 08. 2026 11.45
Morgoth a mi pokažeš, kje sem to zagovarjal?
Odgovori
0 0
kunccix
15. 08. 2026 11.25
Ob jufki v prvi vrsti na levi strani stevo opozicijski…
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-1
3 4
jank
15. 08. 2026 11.24
Janša pametuje globokem spoštovanju vrednot vere, družine in domovine. Baraba! Niti ena mu dokazano ni sveta, vse tri je že zdavnaj povozil. Sedaj pa bi nam nabijal rogove!
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-1
3 4
DOVOLJ
15. 08. 2026 11.21
Sam nisem veren, a se zavedam da rabimo cimvec tega! Slovenci se rabimo vrniti k svojemu bogu - Jezusu Kristusu. Bolje to kot tista, druga temna stran, ki se širi kot kuga in poziga vse na svoji poti.
Odgovori
+1
3 2
SDS_je_poden
15. 08. 2026 11.25
Prvič. Slovenci so bili NASILNO pokristjanjevani, ker pred tem katoliške vere na tem ozemlju ni bilo. Drugič. Skozi svojo zgodovino je katoliška vera v imenu osebe, ki zgodovinsko nikoli ni obstajala, izvajala grozodejstva in se nasilno širila po Evropi. Tretjič. Vi, verni ekstremisti ste enaki v vseh verah. Ni razlike med vami.
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-3
1 4
tron3
15. 08. 2026 11.19
Vernik Junez Osvoboditelj s.p že spet laže kot ponavadi in to že 35 let in Vi ste Vsi tako kratke pameti, da še niste ugotovili vsa ta leta!!!
Odgovori
+1
6 5
tron3
15. 08. 2026 11.21
Le kaj si misli Marija o njemu, bi se že enkrat lahko vprašali!!!???
Odgovori
-2
1 3
DOVOLJ
15. 08. 2026 11.22
Dej spel se komunajz
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
15. 08. 2026 11.26
Dovolj tvoj pogled na svet je širok kot škatlica vžigalic. Žalostno.
Odgovori
+0
1 1
Evridik
15. 08. 2026 11.12
To je dan , ki bi ga morali pokopati skupaj z našimi starši in starimi starši . V tej skrajno ateistični in materialistični družbi , kjer manjšina državljanov katoliško vero uporablja zgolj še za folkloro , je vse skupaj samo še v posmeh . In nenazadnje , kaj danes "praznjujejo" ateisti , muslimani in pravoslavci ?
Odgovori
-1
1 2
SDS_je_poden
15. 08. 2026 11.21
Ateisti nimamo nobenega državnega praznika, prav tako ne mislimani in pravoslavci. V resnici ga ateisti niti ne rabimo, ker ne verujemo v mistična bitja. Kar rabimo je, da se prostor, v katerem živimo omeji z postavljanjem verskih simbolov. Ne rabimo tega gledat na vsakem kuclju, na vsakem vaškem križišču....
Odgovori
-1
1 2
Potouceni kramoh
15. 08. 2026 11.10
Janez in spoštovanje sta pa tko mimo kot bi nekdo rekel da ponoči sonce sije.In ta Janez nima niti morale, niti srca.Ima pa sovražnost,maščevalnost in vseh deset naglavnih grehov ga obvlada.
Odgovori
+0
3 3
jank
15. 08. 2026 11.09
Najbolj srečni na Brezjah so Cigler Kraljevi, ki se tako komot pripeljali z novim avtom na sveto mašo. Pa kako ponosno sedijo v prvi vrsti, glasno molijo, prvi pred nadškofom. Zasluženo!
Odgovori
-2
2 4
brezveze13
15. 08. 2026 11.02
verniki imate priliko da primaknete kakšen € tudi za dež pred vrati je celo terminal , možno nakazilo kar s kartico kar korajžno
Odgovori
+1
2 1
jank
15. 08. 2026 11.01
Kako perverzno, stari komunajzar Janša brez sramu razpreda o tem prazniku in sporoči voščilo! Ali je lahko še bolj sprevrženo? Človek brez morale in sramu!
Odgovori
-2
3 5
Potouceni kramoh
15. 08. 2026 10.47
Kdaj bodo pa Janeza,ki je zakockal Slovenijo razglasili za blaženega? Edin mal moti dejstvo, da če si blažen ne moreš bit tko sovražen kot je on...
Odgovori
-1
5 6
Banion
15. 08. 2026 11.28
po smrti
Odgovori
0 0
rogla
15. 08. 2026 10.47
Jansha, sram te bodi, da ti(!) pozivaš k medsebojnemu spoštovanju! Res pa je, da ga ti nisi vreden!
Odgovori
+0
6 6
M_teoretik
15. 08. 2026 10.36
Fokazljivo Marijino vnebovzetje se je zaenkrat zgodilo le v Međigurju, pred kratkim!?
Odgovori
-4
2 6
M_teoretik
15. 08. 2026 10.39
"Dokazljivi"*
Odgovori
-5
0 5
Lovec na mušice
15. 08. 2026 10.23
Ali bo nadškof v pridigi obsodil izraelski genocid v Gazi?
Odgovori
+3
8 5
M_teoretik
15. 08. 2026 10.37
Odvisno od Janezove pri (od) sotnosti!?
Odgovori
+0
4 4
Soul
15. 08. 2026 10.16
Nisem kristjan, nisem musliman, nisem hindujec, ne budist. Ne pripadam nobeni zgodbi, ki bi zajela to, kar sem. Moje srce je širše od vseh imen in svetih knjig, ki ste jih napisali v mojem imenu. Ko utihnejo vsa imena, ostane samo tisto, kar je bilo od vedno tukaj. Cerkve, templji, mošeje.., toliko vrat, toliko imen, resnica pa ena sama.
Odgovori
+0
1 1
ThorStorm666
15. 08. 2026 10.13
To je praznik za levičarje
Odgovori
-1
5 6
Vojko Kos
15. 08. 2026 10.45
A oni hodijo po novem v cerkve?! So se z Janšo spreobrnili?!🤣🤣🤣
Odgovori
+2
3 1
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