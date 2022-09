Na praznik slovenskega športa številne dejavnosti

Slovenija s številnimi dogodki po državi tretjič po vrsti slovesno obeležuje dan športa. S praznikom se začenja tudi evropski teden športa, ki se na pobudo evropske komisije obeležuje do 30. septembra.

Na Kongresnem trgu v Ljubljani v sklopu praznika, ki sovpada s prvima osvojenima zlatima olimpijskima medaljama športnikov samostojne Slovenije leta 2000 v Sydneyju, potekajo različni športni izzivi. Brezplačni dogodek pa se bo zaključil s simboličnim predsednikovim tekom po Slovenski cesti.

Dan slovenskega športa so poslanci potrdili 18. junija 2020. Na ta dan, 23. septembra leta 2000, so prvi zlati medalji za samostojno Slovenijo na igrah v Sydneyju osvojili veslaški dvojni dvojec Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec z malokalibrsko puško v trojnem položaju.

Otroci v vrtcih in šolah praznik obeležujejo s športnim dnevom, na delovnih mestih je čas za aktivni odmor, na prostem pa priložnost za gibanje v naravi. Olimpijski komite Slovenije v sklopu dogajanja ob prazniku in tednu športa v soboto vabi tudi na brezplačni skupinski tek, ki se bo začel ob 18. uri na Kongresnem trgu. Udeleženci bodo skupaj pretekli približno pet kilometrov po slovenski prestolnici. Med tekom bodo na voljo tudi osvežilne postaje. Dogodek je brezplačen kot ostali, obvezna je le prijava. Konec tedna, v soboto in nedeljo, pa OKS na Kongresnem trgu za mlade športne navdušence pripravlja olimpijski festival z lisjakom Foksijem. Potekali bodo dogodki tudi po drugih krajih Slovenije.

Nekaj dogajanja je bilo že pred praznikom, tako je v sredo Atletska zveza Slovenije tudi letos pripravila množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim atletskim korakom, na isti dan je teklo več kot 25.000 otrok z vseh koncev Slovenije, kar je rekord. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije v ljubljanskem Tivoliju so v torek odprli razstavo V čevljih zmagovalcev - Slovenci in Slovenke ter njihovi športni dosežki. Razstava bo na ogled do 1. aprila prihodnje leto, vključili so 135 oseb iz slovenske športne zgodovine. Na ogled so med drugim postavljeni tudi športni čevlji Luke Dončića in škorenj motokrosista Tima Gajserja, šampionski pas boksarja Dejana Zavca, šampionski prstan lige NBA Raša Nesterovića, številni tekmovalni dresi, čoln, atletski in drugi rekviziti. V času evropskega tedna športa bodo OKS in športne zveze z organizacijo različnih športnih dejavnosti, namenjenih tako za najmlajše kot tudi starejše, poskušali ozavestiti prebivalce o pomenu zdravega načina življenja.

Ob dnevu slovenskega športa izpostavili tudi dosežke gluhih športnikov Ob dnevu slovenskega športa, ki sovpada s 63. mednarodnim tednom gluhih, so na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije opozorili na dosežke gluhih športnikov v tem letu. Slednji so osvojili dve zlati in dve bronasti kolajni na poletnih olimpijskih igrah gluhih ter eno zlato medaljo na svetovnem prvenstvu gluhih v košarki 3x3. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) je reprezentativna invalidska organizacija za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom, ki ima za sabo že 91 let delovanja. Obenem pa Športna zveza gluhih Slovenije letos praznuje 30. obletnico obstoja, obogateno s številnimi športnimi dosežki gluhih športnikov na največjih tekmovanjih.

Poleg teh mejnikov bodo v slovenski zvezi na dan slovenskega športa posvetili posebno pozornost tudi peti obletnici sprejetja dveh zakonov, Zakona o športu in Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. Ta dva sprejeta zakona sta po več kot dvajsetih letih truda ZDGNS prvič izenačila statusne pravice športnikov invalidov s športniki neinvalidi. S tem se je vsaj delno odpravila krivica in nepriznavanje dosežkov dveh gluhih športnikov, menijo pri ZDGNS, in sicer Sabine Hmelina in Sama Petrača, ki sta marca 1992 kot prva slovenska športnika na evropskem prvenstvu gluhih v alpskem smučanju v Franciji osvojila prvi medalji za samostojno Slovenijo.

