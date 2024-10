Na predlog novele zakona prejeli pripombe več kot 100 deležnikov

Na ministrstvu za zdravje so veliko pripomb prejeli zadnji dan javne razprave in jih še pregledujejo. "Na osnovi komentarjev smo že kar veliko delov zakona spremenili. (...) Največ pripomb pa se nanaša na regulacijo javnega, zasebnega, kjer pa so tudi podane nekatere dobre rešitve, ki jih bomo seveda zdaj pregledali," je medijem pred današnjo sejo vlade povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel .

Zdravniška zbornica predlog novele v celoti zavrača

Eden od skoraj 100 deležnikov, ki so na predlog novele podali pripombe, je Zdravniška zbornica Slovenije. Na zbornici so ministrstvo opozorili, da predlog navkljub zatrjevanim ciljem ni usmerjen v povečanje produktivnosti znotraj javne mreže, niti ne išče rešitev za večjo dostopnost do zdravstvenih storitev.

"Uvajanje sistema prepovedi in zahtev po ekskluzivnem delu zaposlenih v javnih zavodih brez izboljšanja pogojev za delo in drugih sistemskih ukrepov, ki bi omogočili boljše upravljanje javnih zavodov, predstavlja tveganje za destimulativni učinek na delovanje zdravstvenega sistema," so zapisali v sporočilu za javnost.

Delo zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javnih zavodih, bo po predlogu zakona v večji meri omejeno na njihovega osnovnega delodajalca, za katerega pa ni nujno, da sploh ima zadostne kapacitete, da bo zmožen organizirati večje število obravnav in posegov. Zato na zbornici predlagajo umik predloga in izvedbo bolj natančne analize potencialnih učinkov vsakega od predlaganih ukrepov.

ZZZS podpira ključne usmeritve predloga novele

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa je v mnenju k predlogu novele zapisal, da podpira ključne usmeritve, ki jih ta zasleduje. Med drugim so izpostavili ločevanje javne in zasebne zdravstvene službe zaradi odliva kadra iz javnih zavodov ter merjenje delovnih obremenitev zdravstvenih delavcev in njihovo nagrajevanje po obsegu in kakovosti dela.

Ob tem so ministrstvu posredovali tudi predloge k posameznim predlaganim rešitvam, ki lahko vplivajo na izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Združenje zavodov za diferenciacijo cen med javnimi zavodi in koncesionarji

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je v odzivu na predlog novele zakona izpostavilo potrebo po diferenciaciji cen med javnimi zdravstvenimi zavodi in koncesionarji. Predlagali so, da se v spremembi zakona jasno določi, da ZZZS cene zdravstvenih storitev prilagodi dejanskim stroškom izvajalcev.

Zavzeli so se tudi za omejitev izvajanja programov koncesionarjev v skladu z obsegom podeljenih koncesij oziroma glede na število zaposlenih zdravstvenih delavcev pri koncesionarjih.

Zasebni zdravniki nad predlogom novele zgroženi

V Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, ki združuje tudi koncesionarje, pa so med javno razpravo ocenili, da pristojni težave zaradi pomanjkanja zdravstvenih delavcev in dostopnosti do storitev v javnem zdravstvu ponovno rešujejo napačno.

Predlagane spremembe bodo vplivale predvsem na to, da bodo zdravstveni delavci še bolj odhajali iz javnega zdravstvenega sistema v zasebništvo izven javne mreže, v tujino ali celo v delo izven zdravstva, menijo.