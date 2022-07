Na predsedniških volitvah bi v drugem krogu zmagala Pirc Musarjeva

Najvišjo podporo med strankami še naprej beleži Gibanje Svoboda, ki bi jo, če bi bile volite v nedeljo, obkrožilo 33,1 odstotka glasov, kar je toliko kot junija. SDS na drugem mestu je zbrala 22,2 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke več kot junija, NSi na tretjem mestu pa 7,9 odstotka, kar je 1,2 odstotne točke več kot prejšnji mesec. Na četrtem in petem mestu sta SD in Levica, in sicer SD s 5,5 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj kot junija, Levica pa s 5,1 odstotka, kar je 0,8 odstotne točke manj kot pri prejšnjem merjenju.

Druge stranke bi izbralo 3,6 odstotka vprašanih, da ne vedo, je bil odgovor 18,4 odstotka vprašanih, volilo pa jih ne bi 4,2 odstotka.

Delo vlade kot uspešno ocenjuje 51,8 odstotka vprašanih

Delo vlade kot uspešno ocenjuje 51,8 odstotka vprašanih ali 14,3 odstotne točke več kot junija, kot neuspešno pa 32,5 odstotka ali 15,3 odstotne točke več. Neopredeljenih je 15,7 odstotka anketiranih, medtem jih je bilo junija več kot 45 odstotkov.

Najbolj priljubljeni Pahor, Golob in Novakova

Na vrhu lestvice priljubljenosti prva tri mesta tako kot junija zasedajo predsednik republike Borut Pahor, premier Robert Golob in evroposlanka Ljudmila Novak. Sledita pa poslanec SDS Anže Logar in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Na lestvici od 6. do 10. mesta so predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon, ljubljanski župan Zoran Janković, predsednik NSi Matej Tonin, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han. Na zadnjih treh mestih lestvice so poslanka Svobode Mojca Šetinc Pašek ter poslanca Levice Matej Tašner Vatovec in Miha Kordiš.

Ninamedia je tokratno raziskavo izvedla od 12. do 14. julija na vzorcu 700 ljudi.