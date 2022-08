V tekmo za predsednika države se podaja tudi Ivo Vajgl

"Jaz sem zmagal na treh volitvah v Sloveniji. Na volitvah v DZ, potem pa dvakrat na evropskih volitvah v pogojih, ki so primerljivi s predsedniškimi volitvami. Vsakič sem bil izvoljen z velikim zaupanjem volivcev in verjamem, da imam to zaupanje še danes. Zato sem se odločil spustiti v to, rekel bi, neenako tekmo v tem trenutku," pojasnjuje Vajgl.

O kandidaturi nekdanjega evroposlanca in zunanjega ministra Iva Vajgla se v političnih koluarjih govori že lep čas. Bil je tihi, neformalni favorit Stranke Alenke Bratušek. A je ta izpadla iz parlamenta in se zlila v Gibanje svoboda. Ta pa na položaju predsednice vidi Marto Kos . Zato bo poskušal kot neodvisni kandidat.

Ustanovitelj Demokratične unije, potem pa član LDS, Zares in DeSUS pri tem ostaja odprt za podporo obeh levih parlamentarnih strank, ki še nimata svojega kandidata – SD in Levica. Socialni demokrati sicer še vedno kolebajo, ali v predsedniško tekmo pošljejo svojega znotrajstrankarskega kandidata (visoko kotirata Milan Brglez in Jani Prednik, a nihče od njiju ni dal soglasja za kandidaturo) ali naj podprejo koga od imen, ki so že na mizi. Neuradno so bili že tik pred tem, da podprejo Natašo Pirc Musar, a so si vzeli še nekaj časa.

"Gotovo je lahko tudi čas za predsednico. Jaz ne bi imel nič proti temu, nasprotno. Mislim, da pa je fer do vseh udeležencev, da je kriterij vsebina. Ne pa spol, niti usmerjenost, niti kakršen koli drug razlog," še pravi Vajgl.

Jutri bodo svoje povedali še v Novi Sloveniji. Tam neuradno čakajo predvsem na odločitev svoje nekdanje voditeljice Ljudmile Novak, ki se o kandidaturi še odloča, a se drugemu poskusu naskoka na predsedniško funkcijo po naših informacijah zaenkrat ne nagiba. Da se bosta potegovala za položaj predsednika, sta sicer danes sporočila še predsednik neparlamentarne Stare Pravde Ludvik Poljanec in ustanovitelj alternativne Nacionalne tiskovne agencije Aleš Ernecl.