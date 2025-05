'Delavec ni strošek, temveč srce vsakega uspešnega podjetja'

Praznik dela 1. maj, ki postavlja v ospredje delavke in delavce ter njihove pravice, praznujejo v večini držav sveta, v Sloveniji je dela prost dan tudi 2. maj. Na predvečer praznika so potekala številna kresovanja, danes pa po tradiciji sledijo budnice, pohodi in rajanja okoli mlaja. Praznik dela nas po besedah predsednice republike Nataše Pirc Musar vsako leto znova spomni, kako pomembna sta človeško dostojanstvo in pošteno delo.

Na ljubljanskem Rožniku je sinoči potekala osrednja sindikalna prireditev ob prazniku dela. Množico zbranih so nagovorili predstavniki zveze svobodnih sindikatov, konfederacije sindikatov javnega sektorja in Pergama. Izpostavili so, da so delavske pravice priborjene, v ospredju pa so solidarnost, povezanost, enakopravnost in spoštovanje.

Danes se bo tam ob 10.45 začela prvomajska proslava z govorom ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Sindikalne organizacije vabijo na prireditve med drugim še na Križni Gori pri Škofji Loki, Celjski koči, Kremžarjevem vrhu, Debencu pri Mirni in Lisci. Pestro bo tudi drugod po državi. Na praznik dela se delavci po vsem svetu spominjajo zatrtja delavskih protestov v Chicagu 1. maja 1886. Tamkajšnji delavci so zahtevali osemurni delovnik, v spopadu s policijo je bilo ubitih več ljudi. Vsakoletne demonstracije v spomin na te dogodke so sčasoma prerasle v proslave, ki so postale tudi oblika delavskega boja. Za mednarodni praznik je 1. maj razglasila Druga internacionala leta 1889 na zasedanju ob stoti obletnici francoske revolucije. Na Slovenskem so ga začeli praznovati v začetku 20. stoletja, kot državni praznik je bil uzakonjen leta 1948. Kot so pred letošnjim praznikom poudarili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nas 1. maj vsako leto spomni, da delavske pravice, solidarnost in socialna varnost niso samoumevni, ampak krvavo priborjen družbeni dosežek. "V luči negotovih ekonomskih in geopolitičnih sprememb ter digitalizacije dela pa se moramo truditi, da se priborjene pravice ne zmanjšujejo pod pritiski kapitala, ampak se razvijajo in dopolnjujejo," so navedli.

Pirc Musar: Delo mora ostati vrednota, ne breme