Praznični dan in prvi dan šolskih počitnic so številni izkoristili za pot na morje. Že od jutra je bil močno povečan promet proti Istri, na mejnih prehodih s Hrvaško so bile kolone. Do dve uri so vozniki čakali v Jelšanah, Petrini in na Sočergi. Proti hrvaški obali pa se niso odpravili le Slovenci, temveč tudi Avstrijci in Nemci.