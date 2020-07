13. petek na ljubljanskih ulicah: Prešernov trg zavzele ženske

Na Prešernovem trgu so se že 13. petek zapored zbrali protestniki. Tokrat so prevladovale ženske, ki so v rokah držale transparent "Ivan, ne bom tekla za tvojim vozom". Poleg nestrinjanja s trenutno vlado protestniki danes protestirajo proti spolnemu nadlegovanju in nasilju. Razburile so jih predvsem predlagane spremembe kazenskega zakonika in ministrica za pravosodje, ki je dejala, da žrtve "s svojimi vzorci določene zadeve nekako povzročijo".

Nov petek, novi protivladni protest, tokrat že 13. zapored. A rdeča nit le tega je tokrat drugačna. Kot poroča novinarka 24UR Barbara Golub, so se na Prešernovem trgu zbrale predvsem ženske, ki so govorile, moški pa so jih poslušali in jim simbolno izrekali podporo. Protestnice so v rokah držale transparent "Ivan, ne bom tekla za tvojim vozom" in predstavljale svoje ideje, nato pa so vsi zbrani vzeli pot pod noge in se, že 13. petek, odpravili okoli Ljubljane. Najprej naj bi obiskali ministrstvo za zdravje, nato pa še stavbo RTV Slovenija.

icon-expand Tokratni protest v Ljubljani poteka v luči predlaganih sprememb zakonika na področju kaznivega dejanja posilstva in spornih izjav ministrice za pravosodje. FOTO: Miro Majcen

Predakcija protestov je sicer potekala že ob 17. uri pred Moderno galerijo, namenjena pa je bila tematiziranju problematike spolnega nadlegovanja in nasilja. Svoje nezadovoljstvo je več kot 50 žensk in tudi moških izrazilo z držanjem transparentov z napisanimi izkušnjami o spolnem nadlegovanju in nasilju. Protest je potekal v tišini.

icon-expand Protest na Prešernovem trgu FOTO: Miro Majcen

Protestno akcijo so organizirali predstavniki Inštituta 8. marec, ki naprotujejo napovedanim spremembam kazenskega zakonika in izjavam ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič, ki je dejala, da žrtve "s svojimi vzorci določene zadeve nekako povzročijo".

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right

Slednja se je za izjavo že opravičila in poudarila, da je bil njen odgovor na poslansko vprašanje napačno interpretiran in da je nasprotnik kakršnega koli nasilja. Kot je danes zatrdila, ni nikoli rekla, da so ženske česa krive in tudi tega nikoli ne bi izjavila, še najmanj pri posilstvu.