Na prestižnem tekmovanju vin tudi Slovenija: 'Država, ki orje ledino'

Od portugalske regije Douro do kalifornijske doline Napa, pa tudi male Slovenije. Po svetu je veliko destinacij, ki slovijo po osupljivih pokrajinah, zmernem podnebju in tudi okusnih vinih. A največja zmagovalka letošnjega tekmovanja vin Decanter World Wine Awards je bila tokrat Avstralija. Za najboljša so namreč razglasili kar 10 avstralskih vin. Slovenijo pa so medtem označili za eno od držav, ki orjejo ledino. Prejela je najboljše rezultate doslej.

Svetovno tekmovanje vin Decanter World Wine Awards poteka že 20 let, na njem pa se je letos predstavilo rekordnih 18.250 vin iz kar 57 držav po svetu. Zaradi verodostojnosti pa je tekmovanje priznano tudi s strani vodilnih mednarodnih strokovnjakov za vino. Mnogi v postopku ocenjevanja tudi sodelujejo. Na letošnjem tekmovanju se je zbrala vplivna skupina 236 vinskih strokovnjakov. Vinom, ki so se predstavila, so podeljevali različne nazive: "Najboljša vina na tekmovanju" (Best in Show), platinaste medalje, zlate medalje, srebrne medalje in pa bronaste medalje. "Vsako leto vsi na svetu, od proizvajalcev do potrošnikov in trgovcev, čakajo na podelitev medalj. In vsako leto smo deležni presenečenj," je povedala sopredsedujoča na tekmovanju Sarah Jane Evans MW.

Najboljše rezultate je tokrat dosegla Avstralija, ki je odnesla kar 10 nazivov za najboljša vina na tekmovanju. Tradicionalni vinarski državi Francija in Španija sta prejeli vsaka po osem medalj za najboljše vino na tekmovanju, Italija pa sedem (vsa rdeča vina, ki so prihajala iz Toskane in Piemonta). Portugalska je medtem domov odnesla tri takšne medalje (trije najboljši na razstavah). "A tu so tudi novejše regije, kot je na primer Balkan. Od tam dobimo vedno zelo dobre kandidate," pa je poudaril sopredsedujoči na tekmovanju Andrew Jefford. "Vse pogosteje opažamo veliko izobraženost tamkajšnjih vinarjev, zato je njihova vina in napredek zelo razburljivo spremljati," je dejal. Srbija je z vinom Grašac vinarstva Vinčić osvojila svojo prvo medaljo za najboljše vino na tekmovanju leta 2020 Vinarije Vinčić, ki je predvideno pridelano iz sorte grozdja grašac.