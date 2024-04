Na 'prestolu' ostaja Grčija, zanimanje pa raste tudi za bolj unikatne kraje

Temperature so bile že v začetku aprila marsikod po Sloveniji poletne. In čeprav je kasneje sledila ohladitev, je marsikdo že takrat z mislimi odpotoval v bolj ali manj oddaljene kraje. Zdaj pa so pred vrati že prvomajske počitnice, ko bodo številni te "sanje" tudi uresničili. Kam se odpravljajo, po katerih destinacijah je največ povpraševanja in kakšni so letošnji prvomajski potovalni trendi? No, med njimi zagotovo ne najdemo več "last minute" potovanj, vse bolj priljubljeni pa so tudi poleti kar z ljubljanskega letališča. Kako pa na povpraševanje vpliva inflacija?

Povpraševanje po počitnicah je zelo veliko, priznavajo turistične agencije. Pa ne le po prvomajskih, mnogi so z mislimi že pri poletju in so tako že poskrbeli za poletne turistične aranžmaje. Od tradicionalne Hrvaške in Grčije s svojimi otoki pa tudi do bolj oddaljenih krajev, kot so Mehika, Avstralija, Tajska in Uzbekistan.

Slovenci se vse pogosteje odločajo tudi za bolj oddaljene kraje. Med njimi je zagotovo tudi Tajska. FOTO: Shutterstock

"V času prvomajskih počitnic, ki pri slovenskih potnikih veljajo za višek potovalne sezone, je tradicionalno veliko zanimanja za potovanja v evropske prestolnice," povedo v turistični agenciji Kompas, kjer kot primer navedejo Amsterdam, sicer pa tudi Islandijo. Pri Palmi medtem izpostavljajo, da je povpraševanje tekom leto vedno "ogromno" in se ne spreminja bistveno. Popotnikom pa ponujajo najrazličnejše destinacije, od Apulije, severne Španije, Madrida, Nizozemske, Portugalske in Francije do Azorov, Madeire, Malte, pa tudi severnejše destinacije. Pri agenciji Relax pravijo, da so poleg evropskih prestolnic popularne tudi nekatere druge destinacije, kot so Dubaj, Oman, Karibi, Sejšeli, Mauricij.

Gostje turističnih agencij povprašujejo tudi po aktivnem dopustu. FOTO: Shutterstock

Zelo pomemben segment so tudi avtobusna potovanja, pa poudarjajo pri Sončku. V času prvega maja tako agencija potuje v skoraj vse evropske prestolnice. "Prečešemo pa tudi celoto Italijo, ki je med avtobusnimi potovanji najbolj pogosta destinacija." V času 1. maja si ljudje sicer večinoma še vedno želijo na morje. "Tu nam je Istra (slovenska in hrvaška) najbližje," pa pravijo pri Palmi. Predvsem družine pa se odločajo tudi za krajše počitnice na obali. Slovenci pa so radi med dopustom tudi aktivni. "Zato se zelo radi odločimo za oddih v hribih/gorah, kjer ne manjka idej za pohodništvo in kolesarjenje." Pri Relaxu opažajo, da so za čas prvomajskih počitnic najbolj priljubljene destinacije "tiste klasične". Največ njihovih gostov bo tako počitnikovalo v Istri, Kvarnerju, Dalmaciji. Porast beležijo tudi pri rezervacijah na slovenski obali ter v slovenskih zdraviliščih in termah.

Zanimanje za domače hotele je sicer po zaključku covidnih turističnih bonov nekoliko usahnilo, dodajajo pri Sončku, "a tudi v naše hotele se domači gostje spet bolj vračajo, sploh v tiste, ki so ponovno prilagodili cene slovenskemu gostu". Kakšni pa so sicer zadnji potovalni trendi? "Zadnji trend kaže, da našim gostom zelo veliko pomeni, da poletijo hitro in udobno iz Ljubljane, da jim ponudimo preverjene nastanitve in da z rezervacijo ne čakajo do zadnjega," pravijo pri Palmi. Da vsako leto beležijo porast po "first minute" ponudbah, pa poudarjajo tudi pri Relaxu. Goste za slednje prepričajo popusti, prav tako pa tudi dejstvo, da imajo na razpolago želene destinacije v terminih, ki jim najbolj ustrezajo. Vse manj pa so pomembne rezervacije po "Last minute" ponudbi, dodajajo pri Relaxu.

Pri Sončku ob tem dodajajo, da je opaziti trend več krajših počitnic čez leto. "Ob glavnih poletnih počitnicah se tako Slovenci radi odločijo še za nekaj počitniških dni v termah ali hribih," povedo. No, seveda so tu tudi že omenjena avtobusna potovanja, ki so poleg križarjenj, kot opozarjajo pri Sončku, v času covida-19 utrpela največjo škodo. "A zdaj so se vrnila s polnim zamahom. Križarke so večinoma polne že več mesecev vnaprej, vozijo vse leto, zanimanje zanje pa je res izjemno," povedo. Povečuje pa se tudi povpraševanje po bolj oddaljenih destinacijah, zato tudi agencije večajo svojo ponudbo. "Ljudje ponovno potujemo brez omejitev. Z le nekaj urami letenja nam je dosegljiv skoraj vsak košček sveta," pravijo pri Sončku, ki med čezoceanskimi potovanji izpostavijo Maldive, Zanzibar, Mehiko, Dominikansko republiko, Tajsko in Bali.

'Z le nekaj urami letenja nam je dosegljiv skoraj vsak košček sveta.' FOTO: Shutterstock

Pri Palmi pa so ponudbo poleg nekaterih že omenjenih destinacij razširili še na Peru, Kubo, Vietnam, Kambodžo, Šrilanko, Sejšele, Brazilijo, Panamo, Kostariko, Avstralijo ... Tu pa so tudi afriške destinacije, kot sta Tanzanija in Kenija, ter morda nekoliko manj obljudene azijske destinacije, kot so Gruzija, Armenija in Uzbekistan. Potovanja na Bližnji vzhod: Turčija, Jordanija in Egipt Poleg Turčije in Egipta je med Slovenci veliko zanimanja tudi za potovanja v Jordanijo. Vse tri države pa se nahajajo v bližini neposrednega žarišča na Bližnjem vzhodu. Oktobra se je zgodil napad Hamasa na Izrael ter odgovor slednjega, ki je sprožil vojno v Gazi. Nedavno pa se je napetost povečala tudi med Iranom in Izraelom. Na ministrstvu za zunanje zadeve ocenjujejo, da je trenutno generalno varno potovati v države, kot so Turčija, Egipt in Jordanija. Odsvetujejo le potovanja na določene lokacije znotraj držav, kot so na primer območja v Jordaniji, ki mejijo na Zahodni breg.

Turčija je ena od držav, kamor kljub vojni na Bližnjem vzhodu Slovence še vedno vleče, saj želijo videti te orientalske kraje. FOTO: Shutterstock

Vsem slovenskim turistom, ki so odpravljajo tja, pa vseeno svetujejo previdnost, spremljanje obvestil ministrstva, smotrno pa bi bilo izpolniti tudi obrazec "Obveščanje o potovanju/alpinistični odpravi v tujino", ki ga lahko najdejo na spletni strani ministrstva. Bi pa bilo nevarno potovati v nekatere druge države in ozemlja (tudi na Bližnjem vzhodu), ki so jim na ministrstvu nadeli stopnjo tveganja "Zapustite državo". Na barvni lestvici je tako s črno barvo označenih osem držav: Afganistan, Irak, Iran, Jemen, Palestina, Sirija, Somalija in Ukrajina. Odsvetujejo pa tudi potovanja v države, označene z rdečo barvo oz. "najvišjo stopnjo tveganja". Poleg Izraela so na tem seznamu še Belorusija, Burkina Faso, Demokratična Republika Kongo, Haiti, Libanon in Venezuela.

Kot opozarja vodja konzularnih služb Viktor Mlakar, bodo slovenska diplomatsko-konzularna predstavništva državljanom, ki oz. če se bodo znašli v težavah na katerih od rizičnih območij, težje nudila pomoč? Evakuacijski leti namreč niso običajna praksa, poudarja pa tudi, da so odrasli državljani odgovorni zase, zato naj ravnajo odgovorno. Kje pa bodo Slovenci dopustovali poleti? "Kar se tiče poletnih počitnic, izstopa povpraševanje po sredozemskih destinacijah," pravijo pri Kompasu. V ta namen so pri njih povečali in obogatili ponudbo počitnic v Grčiji in Turčiji. Tja se odpravljajo z lastnim letalom, od maja do oktobra bo njihov čarterski let usmerjen proti grškim otokom Kreta, Rodos, Karpatos, Zakintos, Lefkas in Samos. Let proti turški rivieri na področju Antalije in okolice leti vsak četrtek, petek in soboto.

'Na sploh so grški otoki prva izbira naših gostov, ko gre za sredozemske počitnice.' FOTO: Shutterstock

Prav Grčijo ob tem izpostavljata tudi agenciji Palma in Sonček. "Na sploh so grški otoki prva izbira naših gostov, ko gre za sredozemske počitnice. Ob bok se jim postavlja le še Anatalija v Turčiji, ki jo zaradi pogostih 'all inclusive' resortov izberejo predvsem družine," pravijo pri Sončku. Med najbolj priljubljenimi grškimi destinacijami pa ob tem izpostavijo otok Kreta. Podobno kot Kompas tudi Palma do priljubljenih grških destinacij ponuja direktne čarterske lete na 11 grških otokov, še več destinacij pa ponujajo v kombinaciji s trajekti. Pri njih so sicer najbolj priljubljeni grški otoki Kefalonija, Samos, Zakintos, Rodos in Kos, letos pa po dolgem času ponujajo tudi potovanja na Lezbos in Chios. Dodajajo pa še, da so velika uspešnica tudi poletna potepanja po Skandinaviji oziroma Baltiku.

Od preteklih let se torej priljubljene turistične destinacije med Slovenci niso bistveno spremenile, pravijo. Ker so tradicionalno še vedno močno zavezani Mediteranu, pa so tu tudi druge klasične destinacije, kot so Španija, Majorka, Italija in seveda Hrvaška. "Bližina in domačnost sta verjetno dva razloga, ki pri izbiri slednje prevladata," pravijo pri Palmi, kjer dodajajo, da je vse bolj priljubljena destinacija tudi Črna gora. Na Relaxu se strinjajo, da se navade Slovencev glede poletne sezone niso bistveno spremenile od lani. Kot pravijo, je v času šolskih počitnic še vedno največ povpraševanja po družinskih počitnicah. Dodajajo pa, da bo tudi letos na Hrvaškem počitnikovalo največ slovenskih gostov. "Beležimo porast povpraševanja in rezervacij v primerjavi z letom 2023 za okoli 14 odstotkov." Kako pa je z avtobusnimi potovanji v poletnem času? Pri Sončku pravijo, da se programi takrat prilagodijo temperaturam in bolj počasnemu tempu: "Več je obiska jezer, alpskih prelazov, so pa tudi programi, v katerih se popotniki kakšen dan ustavijo ob morju." 'V določenih segmentih potovalne industrije je turizem dosegel raven iz leta 2019' Kako pa je z letošnjimi cenami potovanj? Draži se bolj kot ne vsak spekter naših življenj. Ali inflacija vpliva tudi na povpraševanje? Agencije pravijo, da ne. "Na splošno je dvig cen za sezono 2024 pri agencijskih ponudbah nekje od 10- do 15-odstoten, odvisno od posamezne nastanitve in izbrane destinacije," povedo pri Palmi, kjer pa poudarjajo, da so cene na posameznih produktih celo nižje. Trudijo se namreč zadržati cene preteklega leta.

'Zadnji trend kaže, da našim gostom zelo veliko pomeni, da poletijo hitro in udobno iz Ljubljane.' FOTO: Shutterstock

Podobno odgovarjajo tudi pri Kompasu, kjer pravijo, da je vpliv inflacije na cene potovanj relativen in odvisen od tipa aranžmaja, destinacije, vključenih storitev ipd. Dodajajo pa, da vpliv na trend prodaje bistveno ne vpliva na povpraševanje po oddihu in potovanjih. "V določenih segmentih potovalne industrije je turizem namreč že dosegel raven iz leta 2019," poudarjajo. Vseeno pa priznavajo, da cena še vedno ostaja temeljni dejavnik pri izbiri aranžmaja, zato poskrbijo, da potniku ponudijo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo storitve. Relax odgovarja, da so se sicer glede na sezono 2023 paketi resnično podražili za od 8 do 10 odstotkov, kar je posledica inflatornega učinka, rasti cen energentov in drugega.