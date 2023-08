Na Prevaljah postavitev montažnega mostu, Golob v Zgornjo Savinjsko dolino

Najbolj prizadeto območje ostajata Zgornja Savinjska dolina in del Koroške regije. Predsednik vlade Robert Golob se tako danes odpravlja prav v Zgornjo Savinjsko dolino, kjer si bo ogledal nekatera območja, ki so jih prizadele nedavne ujme. V Braslovčah se bo srečal z župani občin v regiji, v Nazarjah pa z direktorji nekaterih v ujmi prizadetih podjetij. Na Prevaljah naj bi medtem začeli postavljati montažni most, pričakuje pa se tudi skorajšnje odprtje teden dni zaprte ceste med Dravogradom in Ravnami na Koroškem.

Prostovoljne in poklicne gasilske enote, civilna zaščita, podvodna reševalna služba, gorski reševalci, radioamaterji in drugi izvajajo aktivnosti, povezane s črpanjem vode iz poplavljenih objektov, zagotovitvijo dostopa do odrezanih naselij in zagotovitvijo prevoznosti cest, odstranjevanjem podrtega drevja, odstranjevanjem naplavin ter zagotavljanjem oskrbe prebivalstva (telekomunikacije, električna energija). Enote za prečrpavanje velikih količin vode so med 6. avgustom in 9. avgustom na območju Občine Ljutomer štirikrat uporabile prikolico z DIA črpalko, enkrat pa Veneroni traktorsko črpalko, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. "V nedeljo smo ob 15.30 prispeli na lokacijo v naselju Mota v Občini Ljutomer in po ogledu terena z vodjo intervencije takoj pričeli s črpanjem vode, ki je ogrožala več stanovanjskih objektov. Po sanaciji nasipa ob robu naselja in padcu gladine, smo se naslednji dan prestavili na črpališče pri nasipu ob gramozni jami Krapje, kjer smo skupaj z oddelkom za podporo vodstva Maribor izvajali prečrpavanje vode, ki je ogrožala več naselij. V torek 8. avgusta 2023 smo si skupaj s člani občinskega štaba civilne zaščite ogledali više ležeča naselja in območje ob jami. Odločili smo se, da prestavimo oddelek za podporo vodstva Ptuj v naselje Spodnje Krapje, kjer smo pričeli s prečrpavanjem vode in omogočili dostop prebivalcem do poplavljenih objektov. Na to črpališče, je bil zvečer prestavljen še prost oddelek iz Murske Sobote," so zapisali.

Skupaj s pripadniki Slovenske vojske pa te dni pomagajo tudi pri iznosu poškodovane in uničene opreme iz objektov, odstranjevanju mulja in blata ter začasni sanaciji. Pomoč s helikopterji nudita Slovenska vojska in policija, ki opravljata prevoze potrebnih materialnih sredstev na nedostopna območja. Na več območjih, kjer je poškodovan vodovod, se izvajajo tudi prevozi pitne vode, so aktivnosti zadnjih 12 ur popisali v jutranjem poročilu Centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje. Nadaljuje se tudi sanacija infrastrukture. Danes naj bi začeli postavljati montažni most na Prevaljah. Pričakujejo tudi skorajšnje odprtje teden dni zaprte ceste med Dravogradom in Ravnami na Koroškem. Številne ceste sicer še ostajajo neprevozne.

Center za obveščanje sicer poroča tudi o dveh reševanjih v gorah, kjer so morali posredovati gorski reševalci, enkrat so gorski reševalci morali posredovati v občini Bohinj drugič pa v občini Bovec. Obakrat so pomagali obnemoglima planinkama. Gorski reševalci so sicer te dni večkrat prosili ljudi, naj ne hodijo gore, še posebej če niso pripravljeni, saj razpoložljive sile usmerjajo v pomoč prizadetim v poplavah. Golob odhaja na delovni obisk v Zgornjo Savinjsko dolino Ob 10. uri se je premier Robert Golob skupaj z ministrom za naravne vire in prostor Urošem Brežanom v Domu kulture Braslovče srečal z župani občin v regiji - Braslovče, Nazarje, Ljubno, Luče, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Solčava, Polzela, Šmartno ob Paki, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

icon-expand Robert Golob na ogledu škode ob Sori FOTO: Bobo

Po zaključku srečanja se bo predsednik vlade odpravil v Letuš, delovni obisk pa nadaljeval v Jakijevi hiši - Galeriji Nazarje, kjer se bo z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom ob 11.45 sestal z direktorji nekaterih v ujmi poškodovanih podjetij. Po sestanku bo sledila izjava za javnost, nato pa še odhod do mostu, ki povezuje naselji Radmirje in Juvanje v občini Ljubno. Danes so začeli veljati prvi interventni ukrepi po poplavah, združeni v noveli zakona o preprečevanju posledic naravnih nesreč. ZSSS: Trgovci naj v času sanacije ne zvišujejo cen gradbenega materiala in orodja V ZSSS pozdravljajo prve korake države za sanacijo poplav, zajete v novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Posebej jih veseli zvišanje nadomestila za čas čakanja na delo s 50 na 80 odstotkov. Ob tem so trgovce pozvali, naj v času sanacije ne višajo cen blaga, nujno potrebnega za sanacijo bivalnih prostorov po uničujoči ujmi. Izvršni sekretar pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko je v luči uveljavljene novele poudaril, da sta hitrost in učinkovita izvedba predvidenih ukrepov zelo pomembni pri preprečevanju negativnih posledic ujme in zmanjševanju škode po njej.

Posebej je pozdravil, da se nadomestilo plače za vse tiste, ki svojega dela ne morejo opravljati zaradi razmer pri delodajalcu, doma ali zaradi nezmožnosti prihoda na delo zaradi poškodovane infrastrukture, za čas odsotnosti z dela zvišuje s 50 na 80 odstotkov plače. "Nesporno so stroški sanacije premoženja, zlasti hiš, ne samo neizogibni, temveč tudi izredno veliki. In vsak cent, vsak evro pride še kako prav," je podčrtal. Ukrep subvencioniranja čakanja na delo, ki je na voljo delodajalcem, je sicer treba po njegovih besedah gledati predvsem v luči ohranitve zaposlitve in s tem tudi socialne varnosti zaposlenih delavcev. V ZSSS so ob tem opozorili, da bo ohranitev delovnega mesta pomembna tudi po zaključku prejemanja subvencije oziroma po vzpostavitvi pogojev za zagon delovnega procesa. "Zato bi bilo smiselno razmisliti o tem, da bi prepoved odpuščanja delavcev, za katere je delodajalec prejemal subvencijo nadomestila plače, podaljšali tudi na določeno časovno obdobje po zaključku prejemanja subvencije. Na primer za obdobje, ki je enako obdobju prejemanja subvencije za posamičnega delavca," meni Zorko.