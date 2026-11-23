Srčno-žilne bolezni se lahko dolgo razvijajo brez izrazitih težav. Zakaj je preventiva pomembna tudi za človeka, ki se počuti popolnoma zdravega?

Prav odsotnost težav nas lahko hitro zavede. Zvišan krvni tlak, povišane maščobe ali krvni sladkor lahko dolgo potekajo brez opaznih simptomov, kljub temu pa skozi leta vplivajo na srce in ožilje. Smisel preventive je, da tveganja prepoznamo še pred pojavom bolezni ali resnejšega zapleta. Če jih odkrijemo pravočasno, lahko ukrepamo s spremembami življenjskega sloga, po potrebi pa tudi z zdravljenjem.

Katere podatke o zdravju srca in ožilja bi moral poznati vsak odrasel človek in kdaj je smiselno opraviti preventivni pregled?

Med osnovne podatke sodijo krvni tlak, vrednosti maščob v krvi in krvnega sladkorja, pomembni pa so tudi telesna masa, telesna pripravljenost, kajenje, prehranske in gibalne navade ter družinska anamneza. Enotne starostne meje za preventivni pregled ni, saj se tveganje ocenjuje individualno. Posebna pozornost je smiselna ob že prisotnih dejavnikih tveganja ali kadar so se srčno-žilne bolezni pri bližnjih sorodnikih pojavile razmeroma zgodaj.

Kako poteka prvi preventivni kardiološki pregled v Zdravilišču Radenci? Kaj lahko pričakuje posameznik, ki se odloči zanj?

Prvi pregled je namenjen temu, da posameznika dobro spoznamo in pridobimo čim bolj celovito sliko njegovega srčno-žilnega zdravja. Z bolnikom se najprej pogovorim o njegovem počutju, življenjskih navadah, morebitnih zdravstvenih težavah, dosedanjih boleznih, zdravilih in družinski obremenjenosti. Sledijo klinični pregled in osnovne meritve, med katere sodi tudi meritev krvnega tlaka. Glede na posameznikovo zdravstveno stanje, težave in ugotovljene dejavnike tveganja se odločim za nadaljnjo diagnostiko. Ta lahko vključuje elektrokardiogram (EKG), ultrazvok srca, 24-urno spremljanje srčnega ritma s Holterjem ali obremenitveno testiranje na cikloergometru. Vsaka od teh preiskav nam omogoča vpogled v drug vidik delovanja srca, zato jih izbiramo individualno, glede na strokovno presojo in potrebe posameznika. Posebej pomemben del obravnave je tudi razlaga opravljenih preiskav in njihovih rezultatov. Pacientu razumljivo predstavim ugotovitve, pojasnim morebitna odstopanja in ocenim, ali so potrebni dodatni ukrepi, zdravljenje ali nadaljnje spremljanje. Pomembno mi je, da pacient po pregledu ne odide zgolj z izvidom, ampak z jasnim razumevanjem svojega zdravstvenega stanja in konkretnimi priporočili, kako lahko najbolje poskrbi za svoje srce. Moj cilj je, da vsakemu posamezniku zagotovimo strokovno, individualno in celostno obravnavo – od prvega pogovora in ustrezne diagnostike do usmeritev za ohranjanje zdravja srca in ožilja.

Kaj lahko odkrijemo, še preden se pojavijo prve težave?

S preventivno oceno lahko prepoznamo dejavnike tveganja, kot so arterijska hipertenzija, motnje v presnovi maščob in sladkorja ter druge spremembe, ki dolgoročno povečujejo verjetnost za nastanek srčno-žilnih bolezni. Pri posameznikih z večjim tveganjem lahko pravočasno prepoznamo tudi potrebo po dodatni kardiološki diagnostiki. Cilj ni opraviti čim več preiskav, temveč izbrati tiste, ki so glede na posameznikovo zdravstveno stanje res potrebne. Zgodnje prepoznavanje tveganj nam omogoča, da ukrepamo, ko lahko za zdravje še veliko naredimo.

Zdravilišče Radenci ima več kot 140-letno tradicijo na področju zdravja srca in ožilja. Kakšno vlogo ima danes Zdravstveni center Zdravilišče Radenci pri preventivi in kako vanjo vključujete naravne zdravilne dejavnike?

Poleg rehabilitacije danes velik pomen namenjamo tudi preventivi . Prednost Zdravilišča Radenci je, da lahko strokovno kardiološko obravnavo povežemo s celostnim pristopom k zdravju. To pomeni, da posameznika ne usmerjamo zgolj v obravnavo dejavnikov tveganja, temveč tudi v izboljšanje življenjskega sloga, redno telesno dejavnost, fizioterapijo, zdravo prehrano in sprostitev. Posebno mesto imajo naravni zdravilni dejavniki, predvsem naša mineralna voda, bogata z naravnim CO. Mineralne kopeli so tradicionalni del zdraviliške ponudbe in lahko kot dopolnitev strokovne obravnave ugodno vplivajo na prekrvavitev in počutje. Pomembno pa je, da jih razumemo kot del celostne skrbi za zdravje, ne kot nadomestilo za zdravniško obravnavo ali ustrezno zdravljenje.

Če bi morali izpostaviti tri stvari, ki jih lahko vsak od nas naredi že danes za bolj zdravo srce – katere bi izbrali?

Prva je poznati svoje dejavnike tveganja – predvsem krvni tlak, holesterol in krvni sladkor ter družinsko anamnezo. Druga je redno gibanje in zdrav življenjski slog, ki vključuje uravnoteženo prehrano, primerno telesno maso, dovolj spanja ter opustitev kajenja. Tretja pa je, da ne čakamo na težave. Če imamo dejavnike tveganja ali že dolgo nismo preverili svojega zdravstvenega stanja, je smiselno opraviti preventivni kardiološki pregled.

Zakaj bi torej morali na prvi kardiološki pregled priti tudi takrat, ko se počutimo dobro?

Ker je to priložnost, da preverimo, kakšno je naše dejansko srčno-žilno tveganje, in pravočasno naredimo nekaj zase. Pogosto lahko že z manjšimi spremembami življenjskega sloga pomembno vplivamo na svoje zdravje. Najslabše je, da na svoje srce pomislimo šele takrat, ko nas nanj opozorijo bolečine ali druge težave.

POSKRBITE ZA SVOJE SRCE PRAVOČASNO – VABLJENI NA KARDIOLOŠKI PREGLED V ZDRAVILIŠČE RADENCI Ni treba čakati na prve opozorilne znake. Prvi kardiološki pregled je priložnost, da preverite svoje srčno-žilno zdravje, ocenite dejavnike tveganja in se s specialistom posvetujete o najboljših možnostih za ohranjanje zdravja srca. V Zdravilišču Radenci lahko na enem mestu opravite specialistični kardiološki pregled z EKG in glede na zdravstvene potrebe tudi ustrezne diagnostične preiskave, ultrazvok srca, obremenitveno testiranje na cikloergometru in 24 urni EKG holter ter 24 urno merjenje krvnega tlaka, po potrebi tudi dopler vratnega žilja. Ob tem prejmete strokovno razlago rezultatov ter individualna priporočila za nadaljnjo skrb za svoje zdravje. Za strokovno obravnavo bo poskrbel dr. Andrej Vugrinec, specialist kardiologije, vaskularne in interne medicine, ki vas bo s svojim znanjem in individualnim pristopom usmeril k pravočasnim in ustreznim ukrepom. Ne čakajte, da vas srce opozori. Naredite prvi korak že danes in se naročite na kardiološki pregled v Zdravilišču Radenci.