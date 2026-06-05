Na priključku Postojna večtedenske zapore

Prva zapora bo začela veljati v ponedeljek, 8. junija, predvidoma po 17. uri. Do sobote, 13. junija, do 5. ure zjutraj bo zaprt uvoz na avtocesto iz Postojne proti Ljubljani.

V času zapore bodo vozniki, ki želijo nadaljevati pot proti Ljubljani, preusmerjeni na priključek Razdrto, kjer se bodo lahko vključili na avtocesto.

Uvoz na avtocesto iz Postojne proti Ljubljani bo nato ponovno zaprt od 29. junija do predvidoma 12. julija.

Spremembe čakajo voznike tudi pri izvozu z avtoceste. Predvidoma od ponedeljka, 22. junija, bo zaprt izvoz Postojna na smernem vozišču proti Ljubljani. Zapora bo trajala do spremembe prometne ureditve, predvidoma do 12. julija.

V času zapore izvoza bodo vozniki z avtoceste preusmerjeni na priključek Razdrto, od koder bodo lahko nadaljevali pot proti Postojni in Pivki po vzporedni državni cesti.

Voznikom svetujejo, naj pred potjo preverijo aktualne prometne informacije in v času zapor računajo na nekoliko daljši čas potovanja.