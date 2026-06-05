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Slovenija

Na priključku Postojna večtedenske zapore

Postojna, 05. 06. 2026 15.35 pred 1 uro 1 min branja 26

Avtor:
N.Š.
Starejša voznica

Zaradi del na primorski avtocesti bodo voznike v prihodnjih tednih veljale spremembe prometne ureditve na priključku Postojna v smeri proti Ljubljani. V različnih terminih bosta zaprta tako uvoz kot izvoz na avtocesto, promet pa bo preusmerjen po obvoznih poteh, sporoča Dars.

Prva zapora bo začela veljati v ponedeljek, 8. junija, predvidoma po 17. uri. Do sobote, 13. junija, do 5. ure zjutraj bo zaprt uvoz na avtocesto iz Postojne proti Ljubljani.

V času zapore bodo vozniki, ki želijo nadaljevati pot proti Ljubljani, preusmerjeni na priključek Razdrto, kjer se bodo lahko vključili na avtocesto.

Uvoz na avtocesto iz Postojne proti Ljubljani bo nato ponovno zaprt od 29. junija do predvidoma 12. julija.

Spremembe čakajo voznike tudi pri izvozu z avtoceste. Predvidoma od ponedeljka, 22. junija, bo zaprt izvoz Postojna na smernem vozišču proti Ljubljani. Zapora bo trajala do spremembe prometne ureditve, predvidoma do 12. julija.

V času zapore izvoza bodo vozniki z avtoceste preusmerjeni na priključek Razdrto, od koder bodo lahko nadaljevali pot proti Postojni in Pivki po vzporedni državni cesti.

Voznikom svetujejo, naj pred potjo preverijo aktualne prometne informacije in v času zapor računajo na nekoliko daljši čas potovanja.

Zapora
Zapora
FOTO: Dars
zapora postojna cesta

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KOMENTARJI26

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Smuuki
05. 06. 2026 16.23
Koliko časa si bodo vzeli za ta podvig? Se bo treba sprijaznit z dejstvom da je Kolektor neprimeren izvajalec. Če ne zmore pač ne zmore. V evropi so izvajalci ki zmorejo narediti kar kolektor pač ne zmore.
Odgovori
+4
4 0
Uporabnik1921539
05. 06. 2026 16.48
hja,ve ze vozijo nekateri kitajske evo in kupujejo na Temuju itf...Kitajci tole zgradijo v 14 dneh in mir.Peljeski mist se tudi stoji,pa so ga Kitajci gradili.
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
05. 06. 2026 16.13
samo povem....tujci,ki gredo na Krk npr....Postojna dol in vez Ilirsko-ne vem no,menim,sa bi bilo nekoga na Darsu treba zapret
Odgovori
+3
5 2
Prizemljen
05. 06. 2026 16.13
Banda vrnite denar za vinjete,saj te gnece niso vec avtocesta….kje je zdaj pacient,ki se je hvalil da bo delal v interesu drzavljanov…..raje bo delal samo zase in svoje,kot je vedno
Odgovori
+3
4 1
sioxxos
05. 06. 2026 16.11
Levičarji so pred volitvami "odpirali" železniško progo, ki še nima dovoljenj, 1 sobo v 8 nadstropju UKC Ljubljana, kjer še ni nikogar, nek objekt v Kopru, ki še tudi ni dokončan, hkrati pa non stop odpirajo nova delovišča na naših avtocestah. Provizije ali popolna norost? Ob rekordnih davkih in dobičkih gospodarstva so dobili resen opomin zaradi izjemno visokega primanjkljaja, hkrati pa lagali o obljubljenih vlaganjih v obrambo. Pa kdo pri zdravi pameti še lahko podpira te norosti?
Odgovori
+8
11 3
JaBas
05. 06. 2026 16.04
Tile se že norca delajo
Odgovori
+8
10 2
peglezn
05. 06. 2026 16.02
Ribič Ribič me je ujeeel, a ni ujel me na mrežooo....
Odgovori
+6
6 0
peglezn
05. 06. 2026 16.01
računajo na malce daljši čas potovanja... dobra...
Odgovori
+11
11 0
hobotnica1
05. 06. 2026 15.59
Kje je čarobna palica nove vlade ?
Odgovori
+2
8 6
4krogci
05. 06. 2026 15.59
danes stoji uvoz na AC v Postojni in je kolona vse do Pivke obcasno.....ampak dejmo ga se zapret hahahah
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+6
7 1
bodi
05. 06. 2026 15.58
vi niste normalni
Odgovori
+9
10 1
4krogci
05. 06. 2026 15.58
evo sam "resitelj zastojev" vrtovc pride na stolček in od vseh obljub da s ebo delalo ponoci, da bodo dela prej koncana,... smo prsli do tega da bodo se drugo stran zaprli hahahahahhahahahahahha
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-2
6 8
JaBas
05. 06. 2026 16.05
Tole nima nobene veze z ministrom.
Odgovori
+5
7 2
Splash71
05. 06. 2026 16.15
A pri Bratuškovi je pa imelo?
Odgovori
+4
6 2
JaBas
05. 06. 2026 16.21
Je, ker je Ribič nastavljen s strani bivše koalicije in je med drugim tudi, pazi to, NEKDANJI VODJA VOLILNEGA STABA SVOBODE. Pa nisem volil ne Janse, ne Nsi klovnov, ampak tole je pa poraz
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+1
1 0
Smuuki
05. 06. 2026 16.26
Pogodba je podpisana, dela v teku, izvajalec šibak in si je naložil več kot zmore. Risanka a je to. Za pogodbe v izvajanju sta kriva-odgovorna ribič, alenka
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+1
1 0
Splash71
05. 06. 2026 17.00
Tudi ta koalicija bo zamenjala Ribiča, potem bodo težave čudežno izginile...kolon ne bo vec, delalo se bo 24/7...ukinili bodo 80 odstotkov gradbišč. Slovenija je rešena.
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0 0
sioxxos
05. 06. 2026 15.54
Tole vse skupaj meji že na državni udar levičarskega daljinsko vodenega motenega Ribiča, ki kot neka teroristična organizacija sistematično hromi celotno Slovenijo in odpira nova in nova delovišča, čeprav sam razlaga, da nimajo dovolj delavcev niti za eno izmeno. A bi prosim čimprej aretirali in odpeljali v norišnico?
Odgovori
+14
18 4
enaleteca
05. 06. 2026 15.52
Hahaha, najbolj se dela med sezono dopustov ... Me res zanima, če bodo podaljšali veljavnost vinjete, ker je avtocesta dobesedno parkirišče in ne vozišče.
Odgovori
+15
15 0
Qwertzuiop
05. 06. 2026 16.37
Podaljšali veljavnost? Ukinejo naj jih!
Odgovori
+1
1 0
Jezna lepookica
05. 06. 2026 15.52
Sj se bo kmalu delalo samo ponoči, dars in vrtovec so se že vse zmenli, da se mu mal ogled povrne.....
Odgovori
+0
4 4
Perovskia
05. 06. 2026 16.06
Najprej bo trajalo par mesecev da se sranja miss sivilja aneks spuca
Odgovori
+1
4 3
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