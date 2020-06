Na priljubljenih poteh opazili medvede

Prebivalci Kamnika in Tuhinjske doline poročajo o številnih srečanjih z medvedi. Trije pokoli ovac kažejo, da se je na tem območju, kjer medvedov prej ni bilo, ustalil najmanj en medved, po vsej verjetnosti pa so kar trije, pravijo lovci. Največ skrbi povzroča najmlajši, ki ga prisotnost ljudi očitno ne moti. Opazili so ga namreč na priljubljenih pohodnih poteh, ob turističnem kompleksu in ob gostinskem lokalu.

Kako debelo so lovci pogledali, ko so njihove kamere za spremljanje divjadi fotografirale medvede. Ena izmed njih je v neposredni bližini Term Snovik, kjer je tudi sprehajalna pot, oziroma telovadnica v naravi. "Moral se je gibati tukaj nekje v bližini, glede na to, da je v popoldanskem času pri kmetu delal škodo," pravi Matic Šuštar, gospodar LD Sela pri Kamniku.

Kmetija Aleksandra Hribarja je le kakih 500 metrov stran od Term Snovik. Medved jih je obiskal dvakrat. "Vponedeljek so bili tukaj na tem pašniku trije mrtvi pa dva ranjena. Dva dni za tem sta bila tudi ponoči dva ranjena in zdaj smo vse zaprli v hlev,"pravi Hribar iz Praproč v Tuhinju.

Čeprav so nekajkrat v preteklosti že zabeležili prehode medvedov, se na tem območju in tako blizu ljudi še ni zadrževal. V večernih urah so ga videli tudi v bližini trgovine.

Lovci opozarjajo, da naj bodo sprehajalci malo glasnejši, če že gredo v gozd. Svoje hišne ljubljenčke naj imajo na povodcih, je pa treba biti previden, ker nikoli ne veš, kako se tak mlad medved obnaša.