Na primorki veje močna burja: cesta med Kastelcem in Kozino zaprta

Agencija RS za okolje (Arso) je za danes dopoldne za območje jugozahoda države izdala oranžno opozorilo zaradi vetra. Kot je pojasnil dežurni prognostik na Arsu Luka Ravnik, do največjih sunkov burje prihaja na območju Vipavske doline, in sicer kot posledica "vremenske situacije in dotoka hladnega zraka".

Trenutno sunki po njegovih besedah ponekod še presegajo 100 kilometrov na uro, a kaže, da se bo burja sredi dneva umirila. Potem bo povečini šibka, a bo vztrajala nekje do torka, je napovedal Ravnik.

Zaradi močnega vetra je ponekod oviran promet. Tako je med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani zaprta primorska avtocesta. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti, navaja prometnoinformacijski center za državne ceste.

Poleg tega je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo; za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton pa tudi na regionalni cesti Razdrto-Podnanos-Vipava-Ajdovščina.

Zaradi zimskih razmer je medtem zaprta cesta čez prelaz Vršič, na cesti Col-Črni Vrh-Godovič pa velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Na primorski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Vozila stojijo na voznem pasu.