Na primorki počilo že zjutraj, gosti se tudi pred Karavankami

Tudi ta konec je bilo že vpraprej pričakovati gost promet z zastoji, predvsem na avtocestah in cestah proti turističnim krajem. Na prometnoinformacijskem centru in policiji voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo le spočiti in zbrani, spremljajo promet in prometno signalizacijo.

Na podravski avtocesti je med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški zastoj dolg tri kilometre.

Gneča je tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo, in sicer med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga približno že dva kilometra. Voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Pred predorom je zastoj tudi proti Sloveniji, občasno predor zapirajo.

Ob daljši koloni je pričakovati zaporo pri izvozu Jesenice vzhod, Lipce za tranzitni promet v smeri Kranjske Gore. Promet bo dovoljen za lokalni promet, v skrbi za pretočnost in interventne poti skozi Jesenice, so že včeraj navedli na Policijski upravi Kranj.

Pričakovati je tudi zelo gost promet pri izvozu Lesce na gorenjski avtocesti v smeri Karavank proti Bledu in Bohinju. Tu bo obstajala možnost naleta, zato na tem odseku avtoceste še posebej pozivajo voznike k previdnosti in zagotavljanju primerne varnostne razdalje in prilagoditev hitrosti glede na stanje in potek prometa. Gost promet z zastoji se pričakuje v obeh smereh na relaciji Lesce–Bled–Bohinj.