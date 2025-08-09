Svetli način
Slovenija

Na primorki počilo že zjutraj, gosti se tudi pred Karavankami

Unec, 09. 08. 2025 08.21

T.H. , STA
Zaradi prometne nesreče med Uncem in počivališčem Ravbarkomanda v smeri proti morju je pot od Ljubljane do Kopra po avtocesti zjutraj vzela več kot dve uri. Posledice nesreče so zdaj že odstranjene, vendar zaradi povečanega prometa vožnja proti morju vseeno poteka počasneje. Zastoji nastajajo od razcepa Kozarje proti Brezovici ter med Logatcem in Postojno na več odsekih. Trikilometrska kolona je pred Gruškovjem, že "trpi" tudi gorenjska avtocesta.

Tudi ta konec je bilo že vpraprej pričakovati gost promet z zastoji, predvsem na avtocestah in cestah proti turističnim krajem. Na prometnoinformacijskem centru in policiji voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo le spočiti in zbrani, spremljajo promet in prometno signalizacijo.

Jutranji pogled na pot proti morju
Jutranji pogled na pot proti morju FOTO: Promet.si

Na podravski avtocesti je med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški zastoj dolg tri kilometre. 

Gneča je tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo, in sicer med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga približno že dva kilometra. Voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Pred predorom je zastoj tudi proti Sloveniji, občasno predor zapirajo.

Ob daljši koloni je pričakovati zaporo pri izvozu Jesenice vzhod, Lipce za tranzitni promet v smeri Kranjske Gore. Promet bo dovoljen za lokalni promet, v skrbi za pretočnost in interventne poti skozi Jesenice, so že včeraj navedli na Policijski upravi Kranj.

Pričakovati je tudi zelo gost promet pri izvozu Lesce na gorenjski avtocesti v smeri Karavank proti Bledu in Bohinju. Tu bo obstajala možnost naleta, zato na tem odseku avtoceste še posebej pozivajo voznike k previdnosti in zagotavljanju primerne varnostne razdalje in prilagoditev hitrosti glede na stanje in potek prometa. Gost promet z zastoji se pričakuje v obeh smereh na relaciji Lesce–Bled–Bohinj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi obnove razcepa Zadobrova, kjer se stikajo štajerska avtocesta ter severna in vzhodna ljubljanska obvoznica, je do ponedeljka do 4. ure popolnoma zaprta povezava z vzhodne na severno obvoznico. Zaprt je tudi priključek z Letališke ceste v tej smeri, so sporočili z Darsa.

Prometne informacije spremljate sproti

Na policiji poudarjajo, da naj vozniki sproti spremljajo prometne informacije v sredstvih javnega obveščanja, na informacijskih točkah in portalih upravljavca avtoceste Dars. Posebej pa naj bodo pozorni na trenutno postavljeno prometno signalizacijo vzdolž načrtovane poti po avtocesti.

Da bi omilili in preprečili možnost prometne nesreče, udeležencem v prometu med drugim svetujejo, da naj v stoječi koloni ne zapuščajo vozil in naj ne hodijo po avtocesti. Ustvarijo naj reševalni pas, navigacijski sistemi naj jim bodo zgolj v pomoč, prioriteta naj bo osredotočenost na cesto in spremljanje trenutnih aktualnih informacij vzdolž njihove načrtovane poti. Ažurne informacije so dostopne na promet.si.

promet primorka gneča zastoji
KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Boti
09. 08. 2025 09.58
kar pameten napise pedak zbrise
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1921539
09. 08. 2025 09.52
+1
kar naprej o varnostni razdalji.Bv.Problem je prehitevanje z 80 km/h ,ko ti skoci Ceh izza kamiona
ODGOVORI
1 0
JackRussell
09. 08. 2025 09.39
+7
To kar se vali o naših cestah (Slovaki, Madžari, Nemci ...) bi lahko tudi doma ostali. Od njih nima naš turizem nič ali bore malo. Še vodo pripeljejo s seboj. Spijo po parkiriščih in puščajo smeti in blato po grmovju. Vlada zbudi se že in naredi kaj za svoj narod in ne za tujce.
ODGOVORI
7 0
Delavec_Slo
09. 08. 2025 09.37
+2
A ni rekel en minister da imamo vodo zrak sonce in svobodo, le zakaj pa ne vrne svoje plače v proračun, če ima naštetega dovolj!
ODGOVORI
2 0
sevenup
09. 08. 2025 09.33
+4
A spet, al kaj. Pa kaj ne zna nihče več vozit, al kaj?! Ostanite raje doma, če na cesti ne znate voziti varno in po pravilih. Vam nihče ne bo morja odnesel. Tudi gore ne bodo ušle. V službi pa itak drug vam dela ne bo vzel. Kar počasi! Easy si vzemite življenje. Ne pa v grob hitet.
ODGOVORI
4 0
Primož Rus
09. 08. 2025 09.30
+1
Alenka,kje si?????.....A SPIŠ???? Očitno,ker zaradi ega NE VIDIŠ REALNOSTI na cestah
ODGOVORI
2 1
Delavec_Slo
09. 08. 2025 09.34
+2
Njej je važno, da pol denarja od aneksov pristane na privat računih!!!!
ODGOVORI
2 0
Finfer
09. 08. 2025 09.25
+4
Milijarde ki so jih porabili da so naredili to hitro cesto in milijone ki so jih pri ten pokradli ne bodo ljubljanski tajkuni nikoli več vrnili saj neovirano naprej kradejo pri vsakem večjem projektu v državi !!
ODGOVORI
4 0
Še89sekund
09. 08. 2025 09.24
+1
Nič novega na slovenskih muletierah ,nevarne, zastarele ,preozke muletiere in nesreče se vrstijo.
ODGOVORI
2 1
sikspack
09. 08. 2025 09.22
+4
ma folk vi niste normalni, kaj niste še slišal za varnostno razdaljo?
ODGOVORI
5 1
Še89sekund
09. 08. 2025 09.25
+0
Tudi za moderne ceste smo že slišali ,tam je 80% manj nervoznih šoferjev...
ODGOVORI
1 1
Chrome
09. 08. 2025 09.21
+0
Drugače pa ja, frekvenca prometa narašča in vedno huje bo. S povečevanjem frekvence je obraba cestišča večja in možnost nesreč prav tako. Avto ni prihodnost, edino če ne želimo preživeti življenje v plehu. Napovedi vw se uresničujejo, avto bo samo še za elito.
ODGOVORI
1 1
Delavec_Slo
09. 08. 2025 09.34
+1
Avto ni prihodnost,kaj pa je prihodnost?
ODGOVORI
1 0
Chrome
09. 08. 2025 09.39
-1
To da bo imel človek vse pred nosom ali pa javni prevoz (vlak, bus, robotaksi, kolo…). Nekaj takšnega kot je v skandinaviji ( danska, norveška…) kjer je kolo glavno prevozno sredstvo.
ODGOVORI
0 1
Japa Jade
09. 08. 2025 09.12
+9
Tule je ze kup besed prepovedanih, a hocte se to nekam objavit, kr naprej komentarji na cakanju, solit se pejte
ODGOVORI
10 1
Samo Realen
09. 08. 2025 09.29
Svoboda po zahodno
ODGOVORI
0 0
zurc
09. 08. 2025 09.08
+6
v večini izsiljevanje ,ko te nekdo prehiteva ,za to bi moralo biti odvzem vozniške(ko te nekdo prehiteva počakaj da te prehiti ,ne pa da greš še ti prehitevat da mora tisti ki te prehiteva zavirat na polno)
ODGOVORI
6 0
Chrome
09. 08. 2025 09.14
+0
Edino če je tisti kateri prehiteva ves čas na prehitevalnem, potem ni milosti. Daš žmigavc in samo počasi pred njega. Kolikokrat med prehitevanjem zapeljem na vozni pas in “poberem” tistega na voznem ko bi želel prehitevati in skupaj zapeljeva nazaj na prehitevalnega. Tisto zapiranje, ko lahko samo ob prehiteva ne toleriram.
ODGOVORI
1 1
zurc
09. 08. 2025 09.20
+3
vsak pameten ne dela konflikta ,pusti hitrejšega da gre naprej pa četudi je skoz na prehitevalnem pasu,ravno taki ,ki hočejo koga disciplinirati ali umiriti povzročijo trčenje (karambol dveh egov)
ODGOVORI
3 0
Chrome
09. 08. 2025 09.25
Ma ni ego, samo svoj prostor jemljem. Sedaj bom pa čakal ker sem edini upošteval pravila in se umikal na voznega? Oceniš kdaj je dovolj varno, z žmigavcem pokažeš namero in zapelješ. Če pohodi gas veš da je psihič.
ODGOVORI
0 0
zurc
09. 08. 2025 09.57
pusti ga da gre naprej,za discipliniranje voznikov je tukaj policija ,ne pa ti in js
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
09. 08. 2025 09.08
+2
Golob pusti sej se bo rešilo. Bomo že kako
ODGOVORI
3 1
Julijann
09. 08. 2025 09.00
+8
Toliko pokov kot jih je letos, ne pomnim.
ODGOVORI
8 0
deny-p
09. 08. 2025 08.58
+4
Tudi ponoči??? To je v tujini normalno.....
ODGOVORI
4 0
proofreader
09. 08. 2025 08.58
+8
Hvala, Robi.
ODGOVORI
8 0
Japa Jade
09. 08. 2025 09.13
-4
A si ze dubu dnevni paket Pinga, so, potem pa neho tezit.
ODGOVORI
1 5
JOSEPH HAYDN
09. 08. 2025 08.56
+9
Bom raje doma z dobro knjigo. Dopust pa vedno z letalom in lastni režiji
ODGOVORI
9 0
Peni Stojanović
09. 08. 2025 08.55
+3
parkirat bager na ac in ko poci samo guraj dol
ODGOVORI
4 1
gullit
09. 08. 2025 08.50
+9
Ulalala, kakšen začetek dneva. Nobeno presenečenje.
ODGOVORI
9 0
oježeš
09. 08. 2025 09.41
Ni ne, če poznamo naše voznike. Za nesrečo so izključno krivi vozniki. Prepotentni egoistični, vidijo le sebe in svoje potrebe. K sreči večina ni takih, ker potem se promet na cestah sploh ne bi premikal. Zaradi tistih nekaj, pa trpi ogromno ljudi. Škoda, da nobeno dobronamerno opozorilo ne zaleže.
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
09. 08. 2025 08.48
+9
Koliko rabi Golob do doma potem 🤣🤣🤣
ODGOVORI
11 2
obožeobože
09. 08. 2025 08.55
+5
Z Tino porivata kolo da sta prej doma.
ODGOVORI
7 2
Julijann
09. 08. 2025 09.01
+8
Robi in Tina se namakata trenutno v grškem morju. Prej nam pa Robi še opeva slovenske lepote, potem pa hitro na letalo za Grčijo.
ODGOVORI
8 0
Midelamodrugace
09. 08. 2025 09.07
+2
Ma pa okus. Tinca mislim 🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 1
