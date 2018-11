Na Primorskem možni novembrski temperaturni rekordi

Tudi prihodnji dnevi nam prinašajo turobno novembrsko vreme. Padavin sicer ni več pričakovati, se bo pa po nižinah večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Več sonca bo v višjih legah in na Primorskem, kjer bo za ta čas zelo toplo. Možni so novembrski temperaturni rekordi.

Ponoči so padavine povsod po državi ponehale. V zadnjih 24 urah je največ dežja padlo na območju alpsko-dinarske pregrade, in sicer med 30 in 70 litri na kvadratni meter, najmanj pa na skrajnem jugozahodu in severovzhodu države, kjer količina dežja večinoma ni presegla 10 litrov na kvadratni meter.

Hidrološki podatki FOTO: Arso

Trenutno opozorilni pretok presega reka Ljubljanica, ki se razliva na območju vsakoletnih poplav. Poplavljena so tudi nekatera polja notranjskega in dolenjskega krasa. Ker je v višine z južnimi vetrovi dotekal topel zrak, je večinoma deževalo tudi po naših najvišjih vrhovih. Prihodnji dnevi bodo vremensko bolj umirjeni. Že danes bo Primorsko in višje lege dosegla razjasnitev, nižine večjega dela države pa bo še prekrivala nizka oblačnost, ki bo segala do nadmorske višine okoli 1400 metrov. Na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, bo danes najtopleje. Ogrelo se bo do 23 stopinj Celzija. Drugod po državi bomo izmerili med 15 in 18 stopinj Celzija.

Na Primorskem možni temperaturni rekordi FOTO: Thinkstock

Kakšni so obeti? Jutri bo vreme podobno. Primorska in višje lege bodo s soncem obsijane že od jutra, po nižinah pa se bo dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost, ki bo predvsem v osrednji in jugovzhodni Sloveniji lahko vztrajala ves dan. Ob šibki burji bo že jutro na Primorskem zelo toplo s temperaturami blizu 20 stopinj Celzija, čez dan pa se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija. Drugod po državi bodo tako jutranje kot popoldanske temperature okoli 15 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV