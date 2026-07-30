Na Primorskem razglašena zelo velika, drugod velika požarna ogroženost

Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor, so sporočili z uprave.

Generalni direktor uprave Leon Behin bo danes ob 9. uri na vojaškem delu Letališča Jožeta Pučnika predstavil aktivnosti uprave, pomen razglasa požarne ogroženosti naravnega okolja ter javnost ozavestil o odgovornem ravnanju. Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar pa bo razložil delovanje enote z letali air tractor ob požarih, dosedanje aktivnosti gašenja ter postopek in mesta polnjenja letal z vodo.