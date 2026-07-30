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Slovenija

Na Primorskem razglašena zelo velika, drugod velika požarna ogroženost

Ljubljana, 30. 07. 2026 06.34 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
U.Z. STA
Požar v Ajdovščini-4

Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je Uprava RS za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati.

Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

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Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor, so sporočili z uprave.

Generalni direktor uprave Leon Behin bo danes ob 9. uri na vojaškem delu Letališča Jožeta Pučnika predstavil aktivnosti uprave, pomen razglasa požarne ogroženosti naravnega okolja ter javnost ozavestil o odgovornem ravnanju. Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar pa bo razložil delovanje enote z letali air tractor ob požarih, dosedanje aktivnosti gašenja ter postopek in mesta polnjenja letal z vodo.

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Vročinski val se namreč stopnjuje. Agencija RS za okolje je danes oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur z jugozahoda države, kjer je veljalo že zadnje dni, razširila na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, od petka pa bo oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur veljalo za celotno državo. 

Od sobote pa bo za jugozahod države, kjer se bo ob šibki burji segrelo tudi do 39 stopinj Celzija, veljalo rdeče opozorilo. Burja bo pomembno vplivala na vročino in na požarno ogroženost naravnega okolja, opozarjajo na agenciji.

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