Boj proti orientalskemu sršenu: gnezd ne odstranjujte sami

O problematiki orientalskega sršena na Primorskem so pristojni razpravljali na sredinem sestanku, ki ga je organiziralo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dogovorili so se, da bo odstranjevanje doslej najdenih gnezd na območju Kopra izvedla Občina Koper v sodelovanju z Gasilsko brigado Koper in ob strokovni pomoči Čebelarske zveze Slovenije.

Odstranjevanje gnezd bo potekalo v naslednjih dneh, skladno s priporočili stroke, ki poudarja, da je gnezda treba odstraniti najpozneje do konca septembra, preden matice poiščejo nova mesta za prezimovanje, so pojasnili na ministrstvu.

Tujerodna žuželka svetlo rjave barve z rjavo-rumenim zadkom lahko povzroča težave v kmetijstvu, zlasti v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu, zaradi možnosti večjega števila pikov, ki so zelo boleči, pa tudi v zdravstvu ter gospodarstvu, predvsem turizmu, so pred dnevi sporočili s kmetijskega ministrstva.

Najditelje orientalskega sršena ali njihovih gnezd opozarjajo, naj jih ne odstranjujejo sami, saj lahko piki te živali povzročijo hude zdravstvene težave. Če sršena ali gnezda opazijo, naj sporočijo na telefonsko številko 112 ali na elektronski naslov invazivke@zrsvn.si. Kmetovalce pa pozivajo, naj se obrnejo na kmetijskega svetovalca najbližjega zavoda Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.