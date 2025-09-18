Svetli način
Slovenija

Boj proti orientalskemu sršenu: gnezd ne odstranjujte sami

Nova Gorica, 18. 09. 2025 17.56 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
7

Na Primorskem bodo v prihodnjih dneh odstranjevali gnezda orientalskega sršena, ki povzroča težave v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Na kmetijskem ministrstvu ob tem pozivajo vse, naj opažanja orientalskega sršena sporočijo pristojnim, gnezd pa naj ne odstranjujejo sami, saj lahko piki povzročijo hude zdravstvene težave.

O problematiki orientalskega sršena na Primorskem so pristojni razpravljali na sredinem sestanku, ki ga je organiziralo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dogovorili so se, da bo odstranjevanje doslej najdenih gnezd na območju Kopra izvedla Občina Koper v sodelovanju z Gasilsko brigado Koper in ob strokovni pomoči Čebelarske zveze Slovenije.

Vrste sršenov
Vrste sršenov FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Odstranjevanje gnezd bo potekalo v naslednjih dneh, skladno s priporočili stroke, ki poudarja, da je gnezda treba odstraniti najpozneje do konca septembra, preden matice poiščejo nova mesta za prezimovanje, so pojasnili na ministrstvu.

Gnezd ne odstranjujte sami

Tujerodna žuželka svetlo rjave barve z rjavo-rumenim zadkom lahko povzroča težave v kmetijstvu, zlasti v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu, zaradi možnosti večjega števila pikov, ki so zelo boleči, pa tudi v zdravstvu ter gospodarstvu, predvsem turizmu, so pred dnevi sporočili s kmetijskega ministrstva.

Najditelje orientalskega sršena ali njihovih gnezd opozarjajo, naj jih ne odstranjujejo sami, saj lahko piki te živali povzročijo hude zdravstvene težave. Če sršena ali gnezda opazijo, naj sporočijo na telefonsko številko 112 ali na elektronski naslov invazivke@zrsvn.si. Kmetovalce pa pozivajo, naj se obrnejo na kmetijskega svetovalca najbližjega zavoda Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sredinega sestanka so se poleg predstavnikov ministrstva, čebelarske zveze zveze in koprske občine udeležili tudi predstavniki ministrstva za naravne vire in prostor, zavoda za varstvo narave, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Veterinarske fakultete, Kmetijskega inštituta Slovenije, Gasilske zveze Slovenije, Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

orientalski sršen invazivna vrsta Primorska Koper sršenje gnezdo
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ici
18. 09. 2025 20.25
Tujerodne žuželke delajo težave in potrebno jih je odstraniti, a ne?!
ODGOVORI
0 0
periot22
18. 09. 2025 20.22
+1
Kaj naj Goloba počakamo?
ODGOVORI
1 0
Lock out
18. 09. 2025 20.10
+1
Mastnolasi in njegova volkulja naj jih polovita.
ODGOVORI
2 1
Hind Rajab v spomin
18. 09. 2025 19.40
+1
menim da mora junak mahnić takoj v akcijo in sršene ilegalce tujce takoj poloviti...
ODGOVORI
3 2
Teleport
18. 09. 2025 20.20
Jih bo Golob legaliziral
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
18. 09. 2025 19.33
+4
To smo v drugih medijih brali že prejšnji teden.
ODGOVORI
4 0
asdfghjklč
18. 09. 2025 19.29
+1
Letos sem pospravil ogromno sršenov ... Vabe so naredile svoje + eno gnezdo sem jim našel v zemlji, je bil zelo velik roj. Zvečer, ko več ni bilo nobenega, sem zmešal kombinacijo olja in bencina, vlil v luknjo, v kateri se je prav slišalo, kako brni, vžgal in je gorelo okoli 5 minut ... naslednji dan ni bilo veš nobenega tam okoli.
ODGOVORI
3 2
