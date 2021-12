Na Primorskem v soboto burja s hitrostjo do 120 kilometrov na uro

Za jugozahodno Slovenijo je ARSO za soboto izdal oranžni alarm. Oranžni alarm je izdan, kadar je maksimalna hitrost vetra od 100 do 120 kilometrov na uro. Takrat veter lomi veje, lahko podira tudi posamezna drevesa in odkriva strehe. Možne so tudi prekinitve v oskrbi z električno energijo, oviran je cestni, lahko tudi pomorski promet. Gibanje na prostem je zelo oteženo in nevarno. Morje je zmerno vzvalovano do vzvalovano.

"Ostanite v varnih in zaprtih prostorih, ob morebitnem gibanju na prostem se izogibajte nevarnih mest. Ne vključujte se v promet, če ni nujno potrebno. Plovila naj bodo privezana na varnih privezih. Ostanite na kopnem. Spremljajte meteorološka obvestila in opozorila ter informacije. Upoštevajte navodila organov Civilne zaščite in Uprave za pomorstvo," je še zapisano na spletni strani ARSO.