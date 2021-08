Na primorski avtocesti zastoj dolg 13 kilometrov

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Janez pride k jasnovidki, ki mu prerokuje iz kart. Po končani seansi, jo vpraša: ''Koliko sem vam dolžan, ker ste pogledali v karte in razkrili mojo prihodnost?''

Jasnovidka: ''Petsto za napoved vaše prihodnosti in dva tisočaka za to, da bom molčala o vaši preteklosti!''