Na primorski avtocesti počilo že zjutraj

Ena prometna nesreča se je zgodila pri Brezovici v smer proti Kopru, zaradi nje je bil oviran promet, zastoj pa se je raztegnil vse do ljubljanske obvoznice. Posledice prometne nesreče so sicer že odstranili, prometni zemljevid pa je na zahodni in južni obvoznici še vedno obarvan rdeče, saj je promet proti morju vse bolj gost.