Na primorski avtocesti nastajajo zastoji, gnečo je pričakovati ves vikend

Na primorski avtocesti je pestro že od ranega jutra. Nekaj pred 7. uro zjutraj je zagorelo vozilo med Logatcem in Uncem, trenutno pa je zaradi trčenja zastoj še med Logatcem in Vrhniko. Na primorski avtocesti je pri Vrhniki nastal tudi zastoj proti Kopru iz smeri Ljubljana Brdo in iz smeri Brda, zamuda znaša 25 minut.