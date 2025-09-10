S Primorske proti Ljubljani več kot ura zamude, prometni kolaps v prestolnici

Na primorski avtocesti od Gabrka proti Ljubljani so zastoji na posameznih odsekih, zamuda je tam več kot eno uro. Med Gabrkom in Fernetiči je pred prehodom Fernetiči proti Italiji. nastal tudi daljši zastoj tovornih vozil. Gneča pa je tudi na cestah Senožeče–Razdrto–Postojna, Logatec–Vrhnika, Lesce–Bled, na območju Ljubljane, Celja, Novega mesta, Maribora.
Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja tri kilometre dolg zastoj. Na prometnoinformacijskem centru proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.
Na ljubljanski obvoznici se zastoji pojavljajo od Viča mimo Kozarij in Kosez proti Šentvidu (predor zaradi varnosti občasno zapirajo), od Kosez in Viča mimo Kozarij proti Brezovici, med Novimi Jaršami in Šiško v obe smeri ter od Barja proti Malencam.
Na cestah so se zgodile tudi nesreče. Na vipavski hitri cesti je tako zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Vipavo in Ajdovščino proti Vrtojbi. Nesreča pa se je zgodila tudi na cesti Velenje–Slovenj Gradec, kjer je pri Mislinjski Dobravi promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi prometne nesreče je pri Mihalovcih zaprta tudi cesta Ormož–Ljutomer.
Na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na izvozu Murska Sobota iz smeri Maribora.
Prometni kolaps tudi v središču Ljubljane
Obstal je tudi promet v središču prestolnice. Kot je razvidno s fotografij, ki nam jih je posredovala bralka, zastoj avtobusov sega najmanj od Kongresnega trga pa do Bavarskega dvora.
- FOTO: Bralka Lara
- FOTO: Bralka Lara
- FOTO: Bralka Lara
Kot so nam pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, gre za zstoj, ki je najverjetneje posledica vremenskih razmer in prometne konice. O drugih posebnostih namreč niso bili obveščeni.
Da je prometni kolaps predvsem posledica vremena, se strinjajo tudi na LPP. "Trenutno je največja gneča na Tržaški, Bleiweisovi, Tivolski ter Masarykovi cesti," so nam povedali na LPP.
