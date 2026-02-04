Naslovnica
Slovenija

Na primorski avtocesti zagorelo vozilo

Logatec, 04. 02. 2026 11.59 pred 9 minutami 1 min branja 7

Avtor:
M.S.
Prometna nesreča

Na primorski avtocesti so med počivališčem Lom in Uncem v smeri Kopra odstranili posledice gorečega vozila. Kljub temu na tem odseku ostaja daljši zastoj.

Sprva je promet potekal le po enem pasu, počasni in vozni pas pa sta bila zaprta. 

"Vozite previdno in ne pozabite v zastoju ustvariti reševalni pas," je voznike pozival Prometno-informacijski center. Ker zastoj še ostaja, voznikom priporočajo obvoz po regionalni cesti med priključkoma Vrhnika - Unec.

Na policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da požar na vozilu ni posledica prometne nesreče. Ali gre za samovžig, še ni znano. 

primorska avtocesta

Radan zahteva 2,7 milijona od države: poravnave ni bilo

'Ročne bombe so na Policijo prinašali kar v nakupovalnih vrečkah'

KOMENTARJI7

Brus1234
04. 02. 2026 12.54
Kako počasni in vozni pas? VSI PASOVI NA SLOVENSKIH AC SO POČASNI!!!
Odgovori
+2
2 0
wsharky
04. 02. 2026 12.43
elektrika je elektrika, dež in kratek stik, ker je bila žička preveč zacvikana bi rekel Marjan Serpentinšek šarec
Odgovori
+3
3 0
obožeobože
04. 02. 2026 12.36
Kaj bo poleti. Same kolone upam da brez nesreč.
Odgovori
+2
3 1
mojcd
04. 02. 2026 12.38
2x huje kot lani, ker se ni naredilo nic, tako bo naslednjih 15 let, ker vsaj toliko potrebujemo ce zacnemo danes
Odgovori
+2
2 0
Naiskreni
04. 02. 2026 12.24
Pa to ni novica. To je standard.
Odgovori
+2
3 1
mojcd
04. 02. 2026 12.20
Nov dan nov počitek na cesti z vinjeto pred toplim kaminčkom
Odgovori
+2
4 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506