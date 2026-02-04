Na primorski avtocesti zagorelo vozilo

Sprva je promet potekal le po enem pasu, počasni in vozni pas pa sta bila zaprta.

"Vozite previdno in ne pozabite v zastoju ustvariti reševalni pas," je voznike pozival Prometno-informacijski center. Ker zastoj še ostaja, voznikom priporočajo obvoz po regionalni cesti med priključkoma Vrhnika - Unec.

Na policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da požar na vozilu ni posledica prometne nesreče. Ali gre za samovžig, še ni znano.