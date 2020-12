Na primorski avtocesti že plužne službe

Trenutni omejevalni ukrepi zaradi epidemije jim bodo nekoliko olajšalo delo, saj bo manj avtomobilskega prometa, vendar po njenih besedah na avtocestah še vedno ostaja veliko tovornih vozil, ki vozijo praktično nemoteno. Zato lahko pride tudi do zdrsov tovornjakov, kar bi povzročilo dodatne težave na avtocestah. Dars je na napovedano sneženje, ki naj bi bilo najmočnejše zvečer in ponoči ter predvsem v zahodnem delu države, pripravljen z vsemi razpoložljivimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi. V vsaki izmeni je po vsej državi na terenu na voljo 130 njihovih sodelavcev, pri čemer se prilagajajo tudi lokacijam glede na napovedi vremenoslovcev.

"Za danes in v četrtek je napovedano zanimivo vremensko dogajanje na območju celotne Slovenije, tako da so praktično vpoklicani vsi zaposleni, ki izvajajo operativno delo v zimski službi," je povedala vodja tehnične službe Darsa Jana Vrhovnik . Kot je zagotovila, si prizadevajo za zagotavljanje varnih in pretočnih avtocest, a obeta se splet zahtevnih vremenskih razmer. Ne bo namreč zgolj snežilo, pač pa bo na Primorskem dogajanje popestrila še močna burja, kar lahko pripelje do snežnih zametov. "Na cesti bo potrebno biti še posebej previden in zato voznike prosimo, da se na pot odpravijo le, če je res nujno potrebno. Če že morajo na pot, pa naj gredo le z ustrezno zimsko opremo," je dejala predstavnica Darsa.

S Policijske uprave Koper so sporočili, da cestno podjetje že od jutra posipava ceste. Ekipe policistov so na terenu, na avtocestnem postajališču pri Nanosu je več ustavljenih tovornih vozil, saj je proti Vipavi zapora zaradi burje. Na avtocesti je tudi nekaj zastojev, so sporočili. "Opozarjamo, naj vozniki pred odhodom na cesto očistijo svoja vozila, če je na njih sneg ali led, sicer jih čaka kazen 200 evrov. Prav tako morajo biti vozila opremljena z zimsko opremo, to je 3 mm profila na zimskih pnevmatikah oziroma 3mm na letnih pnevmatikah z obveznimi verigami. Kazen za nepopolno zimsko opremo je 40 evrov, če pa voznik brez zimske opreme povzroči zastoj ali prometno nesrečo, je kazen 500 evrov," so dodali.

Na mejnih prehodih Fernetiči, Starod in Jelšane je prepovedan vstop v Slovenijo za tovorna vozila nad 7,5 tone. Cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Zaradi zdrsa tovornih vozil je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom ter med Postojno in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani. Na vipavski hitri cesti med predorom Barnica in pokritim vkopom Rebrnice pa je zaprt vozni pas proti Razdrtemu.

Nekaj težav na cestah sicer sneg že povzroča. Na primorski avtocesti je zaradi sneženja zaprt uvoz Nanos iz smeri Vipave proti Kopru, na cestah Idrija–Godovič in Col–Črni Vrh– Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Na cesti Unec - Bloška Polica - Babno Polje ter na mejnih prehodih Petrina, Babno Polje, Vinica in Metlika velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi razmer na hrvaški strani. Na cesti Soteska - Črmošnjice - Črnomelj pa velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone.

Zaradi sneženja bo na cestah potrebna še toliko večja previdnost. "Na cestah bodo posipne in plužne skupine, potovalni časi bodo daljši. Na pot bo treba prej kot običajno," opozarja prometno-informacijski center. Razmere bodo zaradi žleda in poledice še bolj nevarne v noči na četrtek.

"Voznikom svetujemo, naj hitrost vožnje zmanjšajo in prilagodijo razmeram na cesti ter prilagodijo varnostno razdaljo do vozil, ki vozijo pred njimi. Izogibajo naj se situacijam, v katerih bi bilo potrebno nenadno zavirati in skozi ovinke vozijo počasneje kot v razmerah, ko so ceste suhe. Na pot se naj odpravijo le z vozili, ki so opremljenima s predpisano zimsko opremo in pred vožnjo z vozil odstranijo sneg," opozarjajo policisti.

Vozne razmere se slabšajo tudi na Dolenjskem in v Beli Krajini, saj se sneg že oprijemlje cestišč. Kot so sporočili s PU Novo mesto, največ težav v prometu pričakujejo na cesti Novo mesto - Metlika, Soteska - Črnomelj in na posameznih odsekih avtoceste. Voznike tovornih vozil opozarjajo, da se morajo ob zimskih razmerah na vseh cestah sami izločati iz prometa, razen na avtocesti, kjer izločanje odreja DARS.

Sneži tudi na Gorenjskem. Kot opozarjajo na PU Kranj, obstaja možnost žleda in poledice. Policisti voznike opozarjajo na uporabo zimske opreme in na prilagajanje hitrosti vožnje ter povečanje varnostne razdalje. Kot dodajajo, take razmere niso primerne za vožnjo s kolesi.

Na območju Policijske uprave Celje pa je bilo že nekaj težav zaradi poledenelih vozišč. Policiste so obvestili o treh prometnih nesrečah z gmotno škodo, ki so se zgodile v Rogatcu, Mali Brezi in v Pečici, ko so vozniki zapeljali s ceste. Občani so policiste opozorili še na nekaj poledenelih odsekov cest, o čemer so nato policisti obvestili vzdrževalce, ki so poskrbeli za posip. Na območju Koroške so bili policisti obveščeni o poledeneli cesti na območju Pernic v občini Muta.

V Vipavski dolini medtem veljajo omejitve prometa zaradi močne burje, v Podnanosu je bila najvišja izmerjena hitrost sunka vetra v zadnji uri kar 112 kilometrov na uro. Na hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos ter na regionalni cesti Podnanos–Manče–Vipava zato velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina pa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Povišano je tudi plimovanje morja, regijski center za obveščanje Koper je zato v Piranu ob 8.34 sprožil sireno javnega alarmiranja z znakom – opozorilo na nevarnost.

Poziv zdravnikov

Na letošnji prvi sneg in snežne razmere so se odzvali tudi v UKC Ljubljana. Travmatolog Uroš Tominc je povedal, da vsako leto ob prvem snegu pričakujejo poledico in porast števila oškodovancev."Zavedamo se, da bi nenaden velik prirast pacientov lahko pomenil kolaps sistema. Zdravstveno osebje je namreč prerazporejeno na covid oddelke. Zato vljudno naprošamo vse ljudi, naj se ne izpostavljajo aktivnostim, ki bi lahko pripeljale do tega, da bi nenadoma potrebovali obravnavo v urgentnih ambulantah," je poudaril.