Slovenija

Obstal na snegu: locirali so ga z dronom, reševali s helikopterjem

Kranj , 27. 05. 2026 09.16 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
N.L.
Reševanje pohodnika s Prisojnika

Torkov pohod na Prisank (Prisojnik) v občini Kranjska Gora se za pohodnika ni končal po pričakovanjih. V visokogorju sta ga presenetila zahtevna pot in sneg. Reševali so ga s helikopterjem.

Pohodnik je nekaj po 15. uri obstal na Kopiščarjevi poti na Prisank, kjer ga je presenetila zahtevnost poti in sneg, so sporočili gorski reševalci iz Kranjske Gore.

Reševalci in združena ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči so ga s pomočjo brezpilotnega letalnika locirali in ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Pohodnika so s helikopterjem prepeljali na Vršič, so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije.

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mojcd
27. 05. 2026 10.43
Spet en presenecen, spet placamo mi
big_foot
27. 05. 2026 10.42
Če je šel s solidno opremo pa je pač zablodil... ajde, zato imamo reševalce. Če je pa spet kak čeh s papuči tja zlezel bi bilo pa fino da tole računajo
Ajoj23
27. 05. 2026 10.30
Prisojnik je bil zmeraj Prisojnik in ne Prisank
anabanana
27. 05. 2026 10.28
V Crocsih
ivo105
27. 05. 2026 10.22
Skrajni čas je, da nespamrt
ivo105
27. 05. 2026 10.24
Skrajni čas je, da nespametniki placujejo reševanje, na pa da to plsčujemo vsi Slovenci.
Nehajte ze enkrat
27. 05. 2026 10.20
RAČUNAT JE TREBA ZAČET ,TAKO KOT ITALIJANI V DOLOMITIH,pa boste VSI videli koliko stane strošek dviga helikopterja
sukar 1
27. 05. 2026 10.19
pohodnik...spet tujec v opankah...
Slovener
27. 05. 2026 10.17
Dokler je tako reševanje zastonj, se bojo taki dogodki vztrajno ponavljali. Naslednjič, ko boste na tej strani poročali o podobnem primeru, zraven priložite še obračun koliko nas je to reševanje dejansko stalo !
Vreča
27. 05. 2026 10.22
.
Sandi11
27. 05. 2026 10.12
Ker nekateri mislijo (tudi pod vplivom vseh mogočih influencerjev in kvazi strokovnjakov), da je za zdravo življenje nujno hoditi na zelo zahtevne gorske ture (kjer je obremenitev srca, metabolizma in gibalnega sistema največja).
Letnik 1964
27. 05. 2026 10.09
če je prišel do tam koder si ne upa več, se pa naj vrne po isti poti nazaj...saj to pot je že opravil, torej....
alien number 9
27. 05. 2026 10.00
ja helikopter bo pa račun izstavil vem nam, namesto da bi ga takim neodgovornim bedakom.....
Sventevith
27. 05. 2026 09.45
Pa pismo.... Ljudi bodo izučil samo položnice za reševanje. Kolk moreš bit blesav, da rineš in rineš, pol pa ne gre nazaj.
zmerni pesimist
27. 05. 2026 09.24
Država časti prevoz
galeon
27. 05. 2026 09.34
Ker je neumna.
pepe007
27. 05. 2026 10.02
Ker je lena. Če želiš prevoz kasirati, moraš narediti cenik, poskrbeti, kam gredo plačila, poskrbeti za izterjavo, poskrbeti za pravila, če je za koga plačilo nižje ali zastonj. Ni malo dela.
