Obstal na snegu: locirali so ga z dronom, reševali s helikopterjem

Pohodnik je nekaj po 15. uri obstal na Kopiščarjevi poti na Prisank, kjer ga je presenetila zahtevnost poti in sneg, so sporočili gorski reševalci iz Kranjske Gore.
Reševalci in združena ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči so ga s pomočjo brezpilotnega letalnika locirali in ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino, poroča Uprava za zaščito in reševanje.
Pohodnika so s helikopterjem prepeljali na Vršič, so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije.
