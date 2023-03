Na pritožbe pacientov se morajo zdravstveni domovi odzvati v 24 urah

Na ministrstvu za zdravje so 1. marca s pomočjo Telekoma Slovenije vzpostavili klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema, ki je dosegljiv na telefonski številki 080 18 01 in je med drugim namenjen pomoči ljudem pri iskanju osebnega zdravnika in pri iskanju ambulant za neopredeljene. Klicni center hkrati od ljudi zbira podatke o tem, kam so klicali in kdo se ni javil na telefon, in te informacije posreduje ministrstvu za zdravje.

Kot so pojasnili na ministrstvu, so izvajalce zdravstvene dejavnosti pozvali, naj sporočijo naslov, kamor lahko klicni center posreduje vprašanja uporabnikov zdravstvenega sistema, ki so se obrnili na njih. Prav tako so zdravstvene zavode pozvali, naj v roku 24 ur po prejemu poziva klicnega centra vzpostavijo stik z uporabnikom ter posredujejo povratno informacijo o uspešnosti zahtevka. Ta poziv je uporabnikom zdravstvenega sistema omogočil sogovornika za njihove težave, so poudarili.

V Zdravstvenem domu Ljubljana ob tem pojasnjujejo, da so po prvih dveh dneh delovanja klicnega centra prejeli devet zahtevkov klicnega centra za reševanje pritožb pacientov, kasneje pa od štiri do pet na dan. "V ZD Ljubljana, kjer imamo preko 400 tisoč opredelitev pacientov v ambulantah osnovnega zdravstva, je to število majhno, kar nas veseli," so pojasnili.