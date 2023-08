Na prizadetih območjih se nadaljujeta čiščenje in sanacija

Na območjih, ki jih je prejšnji konec tedna prizadela katastrofalna ujma, se bosta znova nadaljevala čiščenje domov, cest in infrastrukture ter sanacija nastale škode. Nekatere ceste in mostovi so po državi še vedno zaprte, ponekod imajo težave z vodooskrbo. Opoldan bo poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan predstavil aktualne razmere.

icon-expand Sanacija nad Kmanikom FOTO: Luka Kotnik

Prebivalcem in pristojnim službam bodo tudi danes pomagali številni prostovoljci. V civilni zaščiti ob tem opozarjajo na nujnost organiziranega prihoda na teren in po vnaprejšnjem dogovoru. Nujno je, da se posamezniki, ki želijo pomagati, pred odhodom na posamezne lokacije, vpišejo v aplikacijo Uprave RS za zaščito in reševanje: https://poplave2023.urszr.si/. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo vse prebivalce na prizadetih območjih prosijo, naj z muljem ravnajo na pravilen način, da ne bi prišlo do onesnaženja, ustrezno naj se tudi zaščitijo, mulj pa odložijo na mesta, kjer se zbirajo odpadki.

icon-expand Odpadki, ki so nastali kot posledica poplav. FOTO: VESNA - zelena stranka

V Lučah bodo danes poleg čiščenja in sanacije reševali še težave z vodovodom. Zaradi okvare v soboto še niso imeli vode, saj so iskali mesto, na katerem vodovod spušča. Posledice poplav in potek obnove prizadetih območij si bo na območju Občine Litija ogledala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.