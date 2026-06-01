Na Pro Plusu že četrtič povezujejo trajnost, sodelovanje in odgovornost do okolja ter družbe

Tudi letošnji program bo skozi različne aktivnosti povezoval zaposlene, partnerje in lokalno skupnost ter spodbujal trajnostne navade v vsakdanjem življenju. "S preimenovanjem iz Zelenega tedna v Teden za prihodnost smo želeli poudariti, da trajnost presega zgolj okoljske teme. Gre za način razmišljanja, sodelovanja in ustvarjanja pozitivnega vpliva – tako v podjetju kot širše v družbi," pravi Matea Zlovolić, ESG specialistka na Pro Plus in RTL Hrvaška.

Teden bodo začeli s Ponedeljkom malih junakov, ko bodo Pro Plus obiskali otroci iz ene izmed slovenskih šol. Spoznali bodo, kako nastaja televizijski program in kako v podjetju vključujejo trajnostne prakse, zaposlene pa bodo otroci spomnili, da prihodnost nastaja skozi radovednost, domišljijo in vprašanja.

Torek bo posvečen svežim okusom in lokalni hrani. Zaposleni bodo dan začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom z domačim kruhom, medom in jabolki, ob tem pa bodo potekale tudi aktivnosti, povezane z bolj trajnostnim načinom življenja in vsakodnevnimi navadami. V sredo bo v ospredju trajnostna mobilnost, ko bodo zaposlene spodbudili, da v službo pridejo peš, s kolesom, javnim prevozom ali s souporabo avtomobila. Kolesarje bo pred stavbo čakal tudi brezplačen servis koles.