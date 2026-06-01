Na Pro Plusu že četrtič povezujejo trajnost, sodelovanje in odgovornost do okolja ter družbe

Ljubljana, 01. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Teden za prihodnost

Na Pro Plusu letos med 1. in 7. junijem že četrtič zapored organizirajo Teden za prihodnost, ki so ga v preteklih treh letih poznali pod imenom Zeleni teden, ter se tako pridružujejo skupni pobudi medijskih hiš iz šestih držav v skupini CME. Z novim imenom želijo poudariti širši pomen trajnostnega delovanja, odgovornosti do okolja in skupnosti ter ustvarjanja boljše prihodnosti za vse.

Tudi letošnji program bo skozi različne aktivnosti povezoval zaposlene, partnerje in lokalno skupnost ter spodbujal trajnostne navade v vsakdanjem življenju. "S preimenovanjem iz Zelenega tedna v Teden za prihodnost smo želeli poudariti, da trajnost presega zgolj okoljske teme. Gre za način razmišljanja, sodelovanja in ustvarjanja pozitivnega vpliva – tako v podjetju kot širše v družbi," pravi Matea Zlovolić, ESG specialistka na Pro Plus in RTL Hrvaška.

Teden bodo začeli s Ponedeljkom malih junakov, ko bodo Pro Plus obiskali otroci iz ene izmed slovenskih šol. Spoznali bodo, kako nastaja televizijski program in kako v podjetju vključujejo trajnostne prakse, zaposlene pa bodo otroci spomnili, da prihodnost nastaja skozi radovednost, domišljijo in vprašanja.

Torek bo posvečen svežim okusom in lokalni hrani. Zaposleni bodo dan začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom z domačim kruhom, medom in jabolki, ob tem pa bodo potekale tudi aktivnosti, povezane z bolj trajnostnim načinom življenja in vsakodnevnimi navadami. V sredo bo v ospredju trajnostna mobilnost, ko bodo zaposlene spodbudili, da v službo pridejo peš, s kolesom, javnim prevozom ali s souporabo avtomobila. Kolesarje bo pred stavbo čakal tudi brezplačen servis koles.

FOTO: POP TV

Četrtek bo namenjen ponovni uporabi prek izmenjevalnice oblačil, kjer bodo zaposleni lahko prinesli oblačila, ki jih ne nosijo več, in jim omogočili novo priložnost. Hkrati bo četrtek tudi prostovoljski, ko bodo zaposleni sodelovali pri urejanju parka Mladinskega zdravilišča Debeli rtič.

"Teden za prihodnost je postal pomemben del naše kulture in dokaz, da lahko trajnostne spremembe gradimo postopoma, a s konkretnimi dejanji. Veseli nas, da projekt vsako leto raste in povezuje vedno več sodelavcev, je povedal Miha Kirn," vodja ESG projektov na Pro Plus in RTL Hrvaška.

FOTO: POP TV

V petek, soboto in nedeljo bomo o trajnostnih tematikah obsežneje pisali in jih obravnavali v našem informativnem programu in na naših tematskih portalih, ter zaposlene spodbudili, da za vikend pobegnejo v naravo ali pa se morda pridružijo kakšni čistilni akciji.

Teden za prihodnost je del širših ESG-prizadevanj Pro Plusa in njihove matične družbe CME, s katerimi v 6 državah, kjer je skupina CME pristona, spodbujajo trajnostne prakse, prostovoljstvo, odgovorno ravnanje in aktivno vključevanje zaposlenih v ustvarjanje boljše prihodnosti.

FOTO: POP TV
teden za prihodnost

