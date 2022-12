Na proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti tudi Pirc Musarjeva

"Danes praznujemo dan, ko smo se skupaj odločili, da želimo živeti v svoji državi. Pa vendar se to ni zgodilo čez noč," je začel premier Golob. Nadaljeval je, da je bila odločitev sad 'tisočletnih prizadevanj za gradnjo dveh stebrov slovenske suverenosti'. Prvi predstavlja demokracijo, tu je omenil tradicije 'prve slovenske države Karantanijo', drugi pa našo slovensko kulturo in jezik.

In enako, kot smo bili enotni pred 32 leti, bomo morali biti enotni pri tem, kako se bomo soočili in lotili vseh zadanih reform v prihodnjem letu, je še dejal Golob.

Spomnil je na migracijsko krizo, ko smo začeli graditi ograje najprej na meji, nato še v glavah. Sledila je pandemija covida-19, ko smo začeli postavljati zidove in se ogradili od sodržavljanov, od prijateljev, od bližnjih, celo družin. Danes ograje podiramo in ne želimo več zidov v svojih glavah, je bilo sporočilo Goloba.

Dan, ko smo se Slovenci z veliko večino na plebiscitu izrekli za samostojno državo, pa je bil dan enotnosti, je dejal. "To enotnost smo še nekako uspeli zadržati pri odločitvah o vključevanju v evro-atlantske zveze," je dejal, kasneje pa je "mogoče začela stvar nekoliko pešati". "Nekako se nam je dozdelo, da smo prišli do konca zgodovine, ampak zgodovina se nikoli ne konča in obdobjem obilja in blaginje vedno sledijo obdobja negotovosti in izzivov in tudi v Sloveniji je bilo tako," je navedel.

V nadaljevanju je izpostavil pomen solidarnosti in enotnosti pri iskanju rešitev za domače in globalne izzive. "Le če bomo enotni, bomo našli najboljše rešitve," je izpostavil. Obenem je vsem zaželel, da bi v novo leto vstopili s pozitivno energijo in obilo poguma.

Program državne proslave v Cankarjevem domu z naslovom Tu, tam, povsod ... pripravlja scenaristka in režiserka Neda R. Bric , skupaj z režiserko videa Jasno Hribernik in sodelavci.

Spomnil je tudi na vojno v Ukrajini, ki je celotno Evropo pahnila v veliko krizo, s čimer sta se tako vlada kot Evropa po njegovi oceni odločno soočili. Ob tem pa je delil svojo izkušnjo iz usklajevanja rešitev z drugimi voditelji EU. Do njih so prišli šele s spoznanjem. "da nobena država, ko poskuša izsiliti svoj lasten interes, pa je vseeno, ali je majhna ali je velika, ne more tega doseči, če to ne temelji na dveh načelih Evrope, na solidarnosti in enotnosti, solidarnosti med državami in enotnosti, da iščemo samo rešitve, o katerih se vsi strinjamo".

Predsednica DZ je na sprejemu izpostavila pogum in herojstvo njihovih staršev, starih staršev, sinov in hčera, ki bili pripravljeni dati tudi lastna življenja in so prepoznali zgodovinskost trenutka ter "s tem največ prispevali k temu, kar živimo danes". "S svojimi herojskimi dejanji so dali upanje in pogum tudi ostalim državljanom, da smo tesno drug ob drugem udejanjili stoletne sanje slovenskega naroda," je dejala.

Predsednica DZ Klakočar Zupančičeva se je sicer prav tako danes v prostorih DZ sprejela svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe RS, ministrstva za notranje zadeve ter civilnih žrtev in ranjenih v vojni za Slovenijo. Poudarila je, da so padli s svojimi herojskimi dejanji dali upanje in pogum tudi drugim, da smo udejanjili stoletne sanje slovenskega naroda. Sprejema se je udeležila tudi Pirc Musarjeva.

Kot je navedla, so se "zavedali nevarnosti in brez zadržkov stopili na negotovo pot do cilja in dali za to prav vse, kar so imeli, lastna življenja". "Kot so vaši ljubljeni del narodove zgodovine, tako ste vi del narodove prihodnosti," je poudarila Klakočar Zupančičeva.

Da pa lahko danes obeležujemo ta spomin, se moramo po njenih besedah tudi spomniti, da je bil "pot do samostojnosti naše države tlakovana z mnogimi zgodovinskimi mejniki vseh naših prednikov, ki so do dne osamosvojitve bili boj za obstanek slovenstva, jezika, narodne zavesti, tudi v vojnah, v katerih so padali za tuje gospodarje". "Vsa ta naša narodna zgodovina je tista, ki je generacijsko rodila in še rojeva heroje, ki se znajo v kritičnem trenutku zbrati pogum in moč za boj na poti narodnega obstanka," je dodala.

V nagovoru svojcem je spomnila, da jim je bilo po vojni obljubljeno marsikaj in da so bili nad odnosom države upravičeno razočarani, a da je bil v letu 2021 vendarle sprejet zakon, ki je omogočil, da so po 30 letih do odškodnine upravičeni tudi otroci padlih, prav tako partnerji in starši, omogočena je bila tudi ureditev statusa invalida. Predsednica DZ se strinja, da je bilo to urejeno zelo pozno, da pa je bilo treba vsekakor urediti in tako vsaj delno sanirati dolgoletno rano.

Hčerka padlega: verjamem, da bomo uredili položaj

Jasmina Molan, hčerka padlega Jerneja Molana, pa je v nagovoru dejala, da so bile v hramu demokracije po plebiscitu sprejete vse pomembne odločitve, ki so Slovenijo popeljale na pot samostojne in demokratične države. Ob tem je spomnila tudi na nedavno sprejeto odločitev DZ za dopolnitev zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo, po kateri bo izplačana pavšalna odškodnina oproščena dohodnine, in se poslancem zanjo zahvalila.

"Naše družine so davek Sloveniji že plačale leta 1991, ko smo v osamosvojitveni vojni izgubili svoje najdražje. Davek dnevno plačujejo tudi vsi, ki so bili v vojni ranjeni in jim zdravstvene težave ne omogočajo povsem vsakdanjega življenja. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi in voljo v prihodnje dostojno uredili tudi njihov položaj," je dejala Molanova.