Na proslavi ob Dnevu upora proti okupatorju tudi poezija domobranskih pesnikov

Kot je Počivalšek dejal, je bilo slovensko odporništvo v resnici vedno pomemben steber naše identitete. "Ko so bilo ogroženi naš jezik, naša kultura, naš način življenja, smo znali vstati in se postaviti v bran tega našega največjega bogastva. Znali smo obraniti naše ozemlje, naše premoženje. Pogosto smo v zgodovini pokazali, da znamo kot narod prepoznati klic svojega časa, in da se znamo na ta klic tudi ustrezno odzvati,"je dodal.

To so po njegovih besedah dokazali Danilo Zelen, Ferdo Kravanja inAnton Majnik v prvem spopadu krvavega obdobja, ki je sledilo."To je njihova generacija v celoti dokazala v tistih letih, ko je potekala borba za svobodo našega naroda in borba za samo idejo svobode na sploh. 50 let zatem so to znova dokazale druge generacije, ko so leta 1990 ponovno vstale in se z Manevrsko strukturo narodne zaščite odzvale na klic njihovega časa," je dejal.

"Jaz dobro vem, kdo je zmagal vojno. In ob takih dnevih je to pomembno povedati. Pri nas pa prevladuje praksa, ki ni ravno zdrava za nacijo. Praksa, da se spomin na ta sveti čas naše zgodovine iz dneva v dan zlorablja za politikanstvo in zdraharstvo. To za nikogar, ki to počne, ne more biti poklon tem, v imenu katerih to počne,"je menil minister, sicer tudi predsednik SMC.