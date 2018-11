Na prošnjo SAB bo Šarec na kandidata za novega kohezijskega ministra počakal še do srede

V kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca bodo na prošnjo SAB strankin predlog za novega kohezijskega ministra počakali še do srede, so pojasnili v Šarčevem kabinetu.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je pred nekaj dnevi sicer napovedala, da bosta s premierjem po odhodu Marka Bandellija s tega položaja rešitev našla do danes. V kabinetu predsednika vlade so zato danes pričakovali predlog za novega ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo, a bo v dogovoru z njimi SAB to storila do srede.