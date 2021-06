Na protestnem shodu 9000 udeležencev, policisti 13 oseb začasno pridržali

Včeraj popoldne in zvečer so policisti na območju Ljubljane opravili varovanje dveh dogodkov, in sicer prireditve Osrednje državne proslave in neprijavljenega shoda. Slednji se je pričel okoli 19. ure, ko se je na Prešernovem trgu zbralo približno 9000 ljudi.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so policisti opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev prireditve in protestnega shoda ter urejali promet.

Neprijavljen shod se je na Prešernovem trgu končal okoli 21. ure, potem pa je okoli 200 ljudi odšlo še na križišče Slovenske in Šubičeve ulice. Razšli so se okoli 22. ure.