Na protestnem shodu bodo zdravstveni delavci zahtevali odpravo plačnih nesorazmerij

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije so nezadovoljni z decembrskim dogovorom, ko so se dogovorili o dvigu plač nekaterim poklicem v zdravstvu in socialnem varstvu, za zdravstveno nego pa je vlada vztrajala, da so bili dviga plač deležni že z dogovorom novembra 2021. A v sindikatu pojasnjujejo, da so takrat nekateri dobili le enega ali dva plačna razreda in zdaj zanje zahtevajo razliko do štirih plačnih razredov, kot je tudi predviden dvig za del zaposlenih v dogovoru oktobra lani.

Zato bodo danes popoldne prišli pred vladno poslopje, ker "ne želijo biti več spregledani in preslišani, in ker hočejo znova opozoriti na pomanjkanje kadra ter izčrpanost in podvrednotenje vseh, ki sploh še vztrajajo v zdravstveni negi in socialnem varstvu".