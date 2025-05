Osebna asistenca: sindikat zahteva profesionalizacijo in povečanje sredstev

V sindikatu, ki je bil glavni pobudnik protesta, prav tako pričakujejo, da jim vlada v okviru pogajanj omogoči, da se pogajalci lahko dogovorijo za standarde, kakršne določa kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. "To bi moralo biti samoumnevno," je poudaril Hardi Vitorović.

"Nesprejemljivo je, da osebni asistenti nimajo statusa delavca," je izpostavil Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov. Od vlade tako pričakuje, da asistentom prizna vse pravice delavcev, od letnega dopusta, dodatkov k plači, do 40-urnega delovnika. Opozoril je, da morajo biti te sprejete na ravni zakona. "Danes so nekatere pravice osebnih asistentov sprejete v okviru pravilnika, ki je napačna pot," je dodal.

Po trenutni poti sedanjim uporabnikom grozi, da bodo čedalje težje našli ustrezne asistente in da bo kakovost osebne asistence čedalje slabša, je opozoril. Oviranim osebam, ki bodo v prihodnosti uveljavljale pravico do osebne asistence, pa grozi, da je bodisi ne bodo dobile ali pa jo bodo dobile v okrnjenem, nezadostnem obsegu, je dodal Hardi Vitorović.

Zakonu o osebni asistenci ne nasprotujejo, a imajo nekaj pričakovanj

Poudaril je, da zakonu o osebni asistenci v zvezi ne nasprotujejo. Od vlade in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričakujejo le, da bo s tem zakonom osebnim asistentom priznan status delavca v polnem obsegu ter da se bo zakon oblikoval na način, ki bo omogočal nadaljnji razvoj osebne asistence, je pojasnil Zorko.

Če vlada ne bo izpolnila svojih predvolilnih obljub na področju osebne asistence, Zveza svobodnih sindikatov na seji ESS ne more podpreti zakona, je opozoril.

"Če bo vlada priložnost za zakon zamudila, bomo še nekaj let čakali na profesionalizacije osebne asistence. Trenutni predlog ne vodi v to smer in to je napačno sporočilo asistentom in uporabnikom," je izpostavil.

Kvalifikacija poklica in ovrednotenje osebnega asistenta je prvi nujni korak, je poudarila udeleženka protesta in osebna asistentka Vesna Melanšek. "Začeti moramo od spodaj, ne pri plači in dopustih," je dodala. S trenutnim stanjem Melanšek ni zadovoljna. "Minister Luka Mesec je ob prihodu na položaj rekel, da bo to uredil. Seveda se ni," je opozorila. Že več kot dve leti je v pripravi tudi predlog zakona o osebni asistenci, ki je po njenem mnenju vsakič slabši za uporabnika.

Protest, ki se ga je udeležilo nekaj deset ljudi, so podprli tudi v Sindikatu mladi plus in Ekosocialistični iniciativi Klas. Vlado so opozorili na njene predvolilne obljube boja proti prekarnosti ter zadostno financiranje osebne asistence, ki mora postati javna in dobro regulirana služba.