Na protestu proti policijski uri v Mariboru okoli 50 ljudi

Osebe, ki so se tam zbrale (z izjemo novinarjev) so se zavedale, da s svojo prisotnostjo kršijo odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi med 21. in 6. uro, dodajajo na policiji. Kot so zapisali, se zavedajo pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega dobro. Na udeležence so zato apelirali, naj spoštujejo predpise, zdravstveni inšpektorji pa so navzočim izrekli opozorila za storjene prekrške.

V torek ob 21. uri so začeli veljati dodatni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, med katere spada tudi policijska ura. Kot so pojasnili na PU Maribor se je po pozivih na družbenih omrežjih včeraj ob razglasitvi policijske ure na Glavnem trgu v Mariboru zbralo okoli 50 ljudi. Dogajanje je spremljajo okoli 20 novinarjev.

Zdravstveni inšpektorat je namreč tisti, ki je pristojen za obravnavo prekrškov, povezanih z izvajanjem odloka. Policisti sankcij niso izrekli, pravijo na PU Maribor.

Večina udeležencev je sicer po besedah policije opozorila inšpektorjev upoštevala in so v manjših skupinah zapustili Glavni trg. Ostala pa je skupina oseb, ki so jim inšpektorji ponovno izrekli opozorilo, ki so ga upoštevali in se razšli.

30 minut po začetku protesta je bil tako Glavni trg prazen, na njem pa so ostale le še osebe, ki so v odloku opredeljene kot izjeme. Policija ni ukrepala zoper nobenega udeleženca, saj so upoštevali opozorila in se razšli, so še zapisali na PU Maribor.